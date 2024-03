El Ministerio de Educación estableció como fecha de inicio de clases este lunes 4 de marzo. Sin embargo, esto no sucederá debido a que UDAP, UDA y AMET se adhieren al paro nacional convocado por Ctera. A esto se le suma que no habrá acto de inicio, como se realizó otros años, debido a que por la medida de fuerza, el gobierno local decidió no realizarlo.

El paro nacional se da en el contexto de que el Gobierno nacional no cede la negociación salarial y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Es por esta situación que los gremios nucleados en la CGT indicaron que “no tuvieron más opción” que realizar la medida de fuerza.

Consultados por el tema, los tres gremios docentes de la provincia, confirmaron la adhesión al paro y argumentaron que son un nuevo sindicalismo y decidieron, en unidad, luchar por los derechos del sector para alcanzar una respuesta favorable. Así el sector gremial que representan a los educadores convocaron a todos sus afiliados a sumarse a la medida y no asistir este lunes a dar clases.

De todas maneras, desde el Ministerio de Educación de San Juan garantizaron la apertura de las puertas de las escuelas para que asistan a dar clases todos aquellos docentes que no quieran adherir al paro.