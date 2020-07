Por el robo a una vivienda y venta de los efectos detuvieron a un pariente del damnificado

El juez del crimen de la Segunda Circunscripción de Jáchal e Iglesia, Javier Alonso, tiene a cargo la causa por el presunto robo contra Marcos Exequiel Luján, de 21 años, quien sería un familiar de terceras líneas del damnificado.

El hecho de robo se produjo el pasado 11 de julio en la vivienda de un hombre de apellido Luna, ubicada en la zona de Costa Canal Norte en el distrito de Gran China, en el departamento Jáchal. Todo ocurrió en ausencia del dueño de casa que se encuentra en la ciudad de Capital de San Juan realizándose estudios médicos, según informaron las fuentes consultadas.

Fue el hijo de la víctima quien detectó el hecho de robo cuando al regresar de la cuidad observó que en la casa de su padre había una ventana violentada y el faltante de varios efectos de la vivienda.

Radicó la denuncia en la Subcomisaría Villa Mercedes y personal a cargo del subcomisario Héctor Almazán llevaron a cabo la investigación que arrojó por el momento resultados positivos ya que lograron secuestrar parte de los efectos y detener al presunto autor del robo.

Al hombre le habían sustraído varios efectos, por lo tanto, con los datos aportados por el damnificado y las averiguaciones practicadas por personal de dicha dependencia se logró recuperar parte de los efectos denunciados, entre ellos un estéreo, una guitarra, un televisor, ruedas de auto y un teclado y mouse de una computadora.

La detención de Luján se produjo gracias a las averiguaciones de la Policía y porque habría sido señalado como el reducidor de los objetos robados. Hubo compradores de buena fe que regresaron los objetos y habría otros que para no perder el dinero que pagaron, no querrían entregar los efectos y en la Policía no descartaron nuevos allanamientos.

Trabajó en el caso el oficial principal Fernando Villalba, el oficial subinspector Sergio Domínguez y el oficial subinspector Jorge Ríos, más personal subalterno a cargo.