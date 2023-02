¿Por el título? Dos campeones de UFC invitan a pelear a Conor McGregor

Este sábado por la noche, Conor McGregor estará prendido a su televisión para ver buenos combates. Estará en juego el título de Peso Ligero en el UFC 284, cuando Islam Makhachev se cruce con Alexander Volkanovski. Será el campeón de dicha división contra el rey de los Libra por Libra, quien sueña con colgarse su segundo cinturón. Al respecto, ambos hablaron de la chance de enfrentarse al irlandés a continuación.

Al comienzo, Makhachev partió diciendo lo siguiente sobre lo que viene: "El juego ha cambiado cuando tomo el cinturón. Ahora la gente o los combatientes saben mi nombre. Antes intentaron evitarme, pero para Volkanovski es una buena pelea. ¿Qué se va a perder? ¿Cinturón? Nada. Simplemente viene a la pelea, gana dinero, pero después de esa pelea puede regresar a su división y ser campeón. No está perdiendo mucho en esta pelea".

"Es una buena pelea para los fanáticos de las MMA, pero si Chandler gana, McGregor se retirará seguro. Hacer un buen dinero y eso es todo. Pero Chandler, tan inteligente, porque vi sus últimas dos peleas, pelea como un loco, como si viniera de la calle. Pero ahora entiendo por qué hizo esto, porque si venció a Dustin Poirier y Justin Gaethje, esta pelea nunca sucede. Pero las últimas cuatro peleas tienen la misma racha, pierden tres veces, por eso está sucediendo esta pelea. Y para Conor, también elige un buen camino. Elige un tipo pequeño, 170 libras, y finalmente alguien va a ganar", cerró Islam.

Conor McGregor, en la mira

Por su parte, Alexander Volkanovski dijo: "Obviamente, siempre es bueno que Conor regrese al deporte. Él trae muchos ojos. Esa será una pelea divertida también. Creo que es inteligente para ambos. Inteligente para Conor porque puede ir y pelear, ambos son tipos poderosos, obviamente, es una pelea que se puede ganar porque simplemente van a intentarlo. Va a ser entretenido. Eso simplemente vuelve a poner a Conor en la conversación por el cinturón y todo ese tipo de cosas".

"Que la gente diga que no se lo merece y que de ninguna manera lo hará, estás bastante loco, ¿verdad? Es Conor McGregor, y si elimina a alguien como Chandler, sabes que se mencionará su nombre. Sabes que la gente va a hablar de él. Al final del día, es Conor McGregor. Cuando obtienes ese tipo de números, y debes recordar, él siempre se enfrenta a los buenos también, a los buenos peleadores, por lo que siempre está dando un paso al frente y enfrentando a peleadores peligrosos", sostuvo.

Para cerrar, Volkanovski aseveró: "Está en 170, no es la división de peso ligero. Si fuera cualquier otra persona, diría que no hay manera, ¿verdad? Es bastante obvio cómo baja. Realmente no estoy diciendo nada de lo que alguien deba sorprenderse. Es interesante. Es bueno verlo porque planeo tomar ese cinturón de peso ligero y estoy viendo lo que está pasando en la división. Hay muchos enfrentamientos potenciales después de este, pero obviamente primero tengo que preocuparme por lo que tengo frente a mí".