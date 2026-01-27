Garbiñe Muguruza es madre: nació su primer hijo Marcos en Ginebra

Garbiñe Muguruza y Arthur Borges se han convertido en padres de su primer hijo, Marcos Borges Muguruza,. Aunque el nacimiento se produjo el 19 de enero, la noticia fue confirmada públicamente a través de las redes sociales de la deportista, quien mantuvo el acontecimiento en privado durante una semana. La llegada del bebé se habría producido en Ginebra, ciudad donde la pareja reside desde que Muguruza anunció su retiro profesional en abril de 2024 para enfocarse en su vida personal.

La historia de la pareja comenzó en 2022 con un encuentro casual en Central Park y se consolidó con una boda en Marbella. Pese a su nueva etapa, la exnúmero uno del mundo mantiene su actividad laboral como codirectora del Mutua Madrid Open. La noticia del nacimiento fue acompañada por imágenes en blanco y negro que muestran las manos y pies del recién nacido.

Sobre este suceso, la extenista manifestó: “Nuestro pequeño milagro. Marcos Borges Muguruza cumple una semana desde su llegada”. Previamente, durante las fiestas navideñas compartidas en Suiza junto a su esposo y su mascota, Muguruza ya había anticipado su felicidad al declarar que “lo mejor está por venir”.

Este nacimiento cumple con el deseo manifestado por la deportista de formar una familia tras cerrar su exitoso ciclo en las pistas de tenis. Por el momento, la pareja ha preferido mantener bajo resguardo los detalles inmediatos de su experiencia en la maternidad.