Santiago Ascacibar se convertirá en el segundo refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. Tras varias negociaciones y luego de una fuerte insistencia por parte de la dirigencia xeneize, el club alcanzó un acuerdo con Estudiantes de La Plata y el mediocampista se realizará este martes la revisión médica para luego firmar su contrato.

La operación se cerró luego de que Boca mejorara su propuesta inicial por el 80% del pase del volante, capitán y una de las piezas clave del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, quien dio el aval institucional para que el jugador pueda iniciar un nuevo desafío profesional.

Según pudo saber TyC Sports, la cifra final rondaría los 4 millones de dólares, un monto inferior al que se especulaba en un principio, aunque con algunos puntos determinantes: Ascacibar resignará el 15% de su porcentaje y, además, se incluirá la cancelación de una deuda que Estudiantes mantenía con el futbolista.

La llegada del “Ruso” responde a una búsqueda que Boca arrastra desde hace tiempo: la incorporación de un volante dinámico, con llegada al área y mayor vocación ofensiva. Sin embargo, la lesión en el tendón de Aquiles de Rodrigo Battaglia, que deberá ser operado, terminó de acelerar las gestiones y convirtió a Ascacibar en una prioridad para el Consejo de Fútbol.

En paralelo a esta negociación, Boca y Estudiantes también cerraron una transferencia cruzada: Brian Aguirre continuará su carrera en el Pincha. El delantero fue solicitado por Domínguez ante la inminente salida de Edwin Cetré y se marchará a préstamo, con opción de compra por un alto porcentaje de la ficha.

De esta manera, Boca refuerza una zona clave del equipo y suma jerarquía en el mediocampo con un futbolista de experiencia, liderazgo y rodaje internacional, apuntando a fortalecer un plantel que buscará ser protagonista en todas las competencias.