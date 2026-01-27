Vecinos de una zona rural de Pocito volvieron a advertir sobre problemas en la infraestructura vial del departamento. En Calle 6, a la altura de Chacabuco, un hundimiento en la calzada generó el corte del tránsito, lo que complica la principal salida de las viviendas del sector.

Mirta Miketek, una de las vecinas afectadas, explicó a DIARIO HUARPE que el daño se produjo en plena calzada y dejó inutilizable el paso vehicular. “Se hizo un hundimiento en la calle y desde ese momento no podemos salir directamente ni circular con los vehículos”, señaló, al describir el inicio del problema.

“No tenemos una salida directa. Para poder salir tenemos que dar casi dos kilómetros a la redonda y debemos caminar por la orilla de un canal hasta llegar a Calle 5”, explicó Miketek.

Por el hundimiento, personal de Vialidad optó por colocar ripio y arena de manera preventiva mientras se trabaja en la zona. (Foto: Gentileza)

Según la vecina, la situación impacta de manera directa en unas cinco familias que viven en la zona, donde la circulación de camiones es habitual. “Trabajamos con la uva y el tránsito de camiones es constante. Con la calle cortada se nos complica el trabajo y el día a día”, indicó la mujer.

La vecina agregó que, tras detectarse el hundimiento, se colocó ripio y arena en el lugar y se decidió clausurar el tránsito por razones de seguridad. “Vinieron a trabajar, pero solo hicieron montículos de tierra. Con el corte quedamos prácticamente aislados y no sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta situación”, afirmó.

Respuesta oficial

Ante los reclamos, DIARIO HUARPE se contactó con la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). Su titular, Omar Lucero, confirmó que el daño corresponde al hundimiento de una losa y explicó las medidas adoptadas. "Se hundió una losa entonces no se puede transitar y, por prevención, tuvimos que clausurar el paso hasta definir qué solución vamos a dar”, indicó.

El funcionario aclaró que la reparación no será inmediata. “No tengo una fecha precisa porque el problema lo detectamos la semana pasada. Hay que hacer un estudio, evaluar la situación y elaborar un proyecto. Seguramente habrá que hacer una losa nueva”, explicó.

Lucero sostuvo además que el sector cuenta con salidas alternativas. “La gente tiene salida, no es que haya quedado completamente aislada, y es la primera vez que ocurre un hundimiento de este tipo en ese tramo”, señaló. En cuanto a las causas, explicó que “hay tránsito pesado permanente de camiones, y el paso reiterado durante años terminó provocando que ceda la losa”.