Dejaron de funcionar más de 50 cooperativas en San Juan

En el marco de un amplio plan de reordenamiento y control del padrón de entidades del sector solidario, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso la suspensión de 7.873 cooperativas y 417 mutuales en todo el país.

La resolución, fechada el 15 de enero de 2025, afecta a aquellas entidades que no regularizaron la presentación de su documentación anual ordinaria, que incluye los actas de asamblea y los estados contables. El incumplimiento se registra de manera reiterada desde febrero de 2017 —o desde su fecha de inscripción, si es posterior— hasta septiembre de 2024.

Esta acción no es aislada. Durante el año 2024, el Inaes había intimado a las entidades en mora a través de la Resolución 878/24, advirtiendo que la falta de presentación denotaba una ausencia de funcionamiento regular. Las que no cumplieron con el requerimiento ahora han sido suspendidas mediante la Resolución 3208/24, que también dispone la instrucción de sumarios administrativos.

El objetivo declarado del organismo es "resguardar la figura y los valores del cooperativismo y el mutualismo", evitando su desvirtuación, abuso o utilización con fines partidarios. Esta medida se complementa con otras ya adoptadas en el mismo plan, que previamente habían retirado la autorización para funcionar a 9.405 entidades.

Cancelación definitiva en San Juan: listado completo

De manera paralela y específica, el Inaes aplicó la cancelación definitiva de la matrícula y el retiro de autorización para funcionar a un extenso listado de cooperativas y mutuales de la provincia de San Juan. La medida se formalizó mediante la Resolución Conjunta N° RESFC-2025-2518-APN-DI#INAES, del 28 de noviembre de 2025, y fue publicada por la Dirección de Asociativismo provincial para notificación legal.

A continuación, el listado completo de las entidades canceladas en San Juan:

Cooperativa de Trabajo y Consumo “Nuestra Esperanza” Cooperativa de Vivienda y Consumo “Mi Casa” Cooperativa de Trabajo y Consumo “7 de Agosto” Cooperativa de Vivienda y Consumo “Caminos del Sol” Cooperativa Agropecuaria y de Consumo “Agro Tur” Cooperativa Agropecuaria, Semillera y de Consumo “Valle Hermoso” Cooperativa de Trabajo Gastronómico “Unión y Progreso” Cooperativa de Trabajo de Construcciones Generales “Media Agua” Cooperativa de Provisión para el Desarrollo Local del Departamento de Calingasta “Raíz Andina” Cooperativa de Trabajo “Kundur” Cooperativa de Trabajo “Integral Hogar” Cooperativa de Provisión de Servicios y Comercialización de la Producción Artística de sus Asociados “Ecos del Valle” Cooperativa de Productores Agropecuarios “El Diamante” Cooperativa de Trabajo “Agrale” Cooperativa de Trabajo Asociado “Agroindustrial La Sanjuanina” Cooperativa de Productores “Azafrán Argentino San Juan” Cooperativa de Provisión de Servicios para Taxis y Remis “Libertad” Cooperativa de Productores Agropecuarios “Coopral” Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “Ischigualasto Talampaya” Cooperativa de Trabajo Agropecuario “Antonino Aberastain” Cooperativa de Trabajo “Assist-Lav” Cooperativa de Provisión “Carnes Coprosar Domingo Faustino Sarmiento” Cooperativa de Crédito y Consumo entre el Personal Cooperativa de Provisión y Crédito para Kiosqueros y Afines Cooperativa de Vivienda y Consumo “Rogelio Mansilla” Cooperativa Unión y Progreso de Consumo y Crédito de Empleados Estatales Cooperativa de Vivienda y Provisión de Servicios Públicos Quinto Cuartel Cooperativa Agrícola Boca de la Quebrada Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Cuyó Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo de Empleados Municipales de Caucete Cooperativa de Trabajo, Crédito y Consumo Omega Imprenta y Litografía Cooperativa de Trabajo 17 de Agosto Cooperativa Minera El Leoncito Cooperativa de Trabajo Génesis de Filmación, Producción y Sonido Cooperativa de Trabajo Calinagr Cooperativa de Consumo Santa Rita Cooperativa de Trabajo y Consumo Cerro Nevado Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Tambolar Cooperativa de Trabajo Andina Cooperativa de Provisión y Comercialización APU 93 Cooperativa de Productores Hortícolas “Coprohor” Cooperativa de Trabajo “Manos Doradas” Cooperativa de Trabajo “Teatro del Sol” Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Públicos “El Ceibo” Cooperativa Agroindustrial “16 de Agosto” Cooperativa de Trabajo “Servicoop” Cooperativa Agropecuaria, Lombricultura y Consumo “Productos Orgánicos del Oeste” Cooperativa Agropecuaria, Lombricultura y Consumo “Bio San Juan” Cooperativa de Provisión de Servicios y Consumo para Transporte de Pasajeros “U.T.A.C.” Cooperativa Agropecuaria, Orgánica y de Consumo “Cerro Blanco” Cooperativa de Provisión de Servicios y Consumo para Estudiantes “Confluencia” Cooperativa de Provisión de Servicios y Consumo para Transportistas “La Fortuna”

Consecuencias y próximos pasos

Las entidades suspendidas a nivel nacional pierden temporalmente su autorización para operar hasta que regularicen su situación. Aquellas que no lo hagan podrían enfrentar la cancelación definitiva de su personería jurídica, como el caso ejemplar de San Juan.

Esta drástica acción del Inaes busca depurar el registro nacional, separando a las organizaciones que operan activamente y cumplen con la normativa de aquellas que están inactivas o existen solo formalmente, con el fin de fortalecer la transparencia y la credibilidad del sector de la economía social en la Argentina.