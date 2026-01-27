Dejaron de funcionar más de 50 cooperativas en San Juan

Cooperativa de Trabajo y Consumo “Nuestra Esperanza”
Cooperativa de Vivienda y Consumo “Mi Casa”
Cooperativa de Trabajo y Consumo “7 de Agosto”
Cooperativa de Vivienda y Consumo “Caminos del Sol”
Cooperativa Agropecuaria y de Consumo “Agro Tur”
Cooperativa Agropecuaria, Semillera y de Consumo “Valle Hermoso”
Cooperativa de Trabajo Gastronómico “Unión y Progreso”
Cooperativa de Trabajo de Construcciones Generales “Media Agua”
Cooperativa de Provisión para el Desarrollo Local del Departamento de Calingasta “Raíz Andina”
Cooperativa de Trabajo “Kundur”
Cooperativa de Trabajo “Integral Hogar”
Cooperativa de Provisión de Servicios y Comercialización de la Producción Artística de sus Asociados “Ecos del Valle”
Cooperativa de Productores Agropecuarios “El Diamante”
Cooperativa de Trabajo “Agrale”
Cooperativa de Trabajo Asociado “Agroindustrial La Sanjuanina”
Cooperativa de Productores “Azafrán Argentino San Juan”
Cooperativa de Provisión de Servicios para Taxis y Remis “Libertad”
Cooperativa de Productores Agropecuarios “Coopral”
Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “Ischigualasto Talampaya”
Cooperativa de Trabajo Agropecuario “Antonino Aberastain”
Cooperativa de Trabajo “Assist-Lav”
Cooperativa de Provisión “Carnes Coprosar Domingo Faustino Sarmiento”
Cooperativa de Crédito y Consumo entre el Personal
Cooperativa de Provisión y Crédito para Kiosqueros y Afines
Cooperativa de Vivienda y Consumo “Rogelio Mansilla”
Cooperativa Unión y Progreso de Consumo y Crédito de Empleados Estatales
Cooperativa de Vivienda y Provisión de Servicios Públicos Quinto Cuartel
Cooperativa Agrícola Boca de la Quebrada
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Cuyó
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo de Empleados Municipales de Caucete
Cooperativa de Trabajo, Crédito y Consumo Omega Imprenta y Litografía
Cooperativa de Trabajo 17 de Agosto
Cooperativa Minera El Leoncito
Cooperativa de Trabajo Génesis de Filmación, Producción y Sonido
Cooperativa de Trabajo Calinagr
Cooperativa de Consumo Santa Rita
Cooperativa de Trabajo y Consumo Cerro Nevado
Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Tambolar
Cooperativa de Trabajo Andina
Cooperativa de Provisión y Comercialización APU 93
Cooperativa de Productores Hortícolas “Coprohor”
Cooperativa de Trabajo “Manos Doradas”
Cooperativa de Trabajo “Teatro del Sol”
Cooperativa de Vivienda, Crédito, Consumo y Servicios Públicos “El Ceibo”
Cooperativa Agroindustrial “16 de Agosto”
Cooperativa de Trabajo “Servicoop”
Cooperativa Agropecuaria, Lombricultura y Consumo “Productos Orgánicos del Oeste”
Cooperativa Agropecuaria, Lombricultura y Consumo “Bio San Juan”
Cooperativa de Provisión de Servicios y Consumo para Transporte de Pasajeros “U.T.A.C.”
Cooperativa Agropecuaria, Orgánica y de Consumo “Cerro Blanco”
Cooperativa de Provisión de Servicios y Consumo para Estudiantes “Confluencia”
Cooperativa de Provisión de Servicios y Consumo para Transportistas “La Fortuna”