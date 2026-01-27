Brian Aguirre se convertirá en nuevo jugador de Estudiantes de La Plata tras definirse su salida de Boca Juniors. El extremo de 23 años fue un pedido expreso del técnico Eduardo Domínguez ante la inminente partida de Edwin Cetré al Athletico Paranaense. La operación se cerró bajo la modalidad de préstamo con una opción de compra por un porcentaje elevado de su ficha.

Este movimiento se concretó de manera paralela, aunque independiente, a las gestiones por el regreso de Santiago Ascacibar. Pese a que el club de La Ribera desembolsó 4,6 millones de dólares por él en 2024, Aguirre no logró consolidarse en la consideración de Claudio Úbeda durante los últimos meses. Su pérdida de protagonismo coincidió con el crecimiento de Exequiel Zeballos, lo que motivó al jugador a dar el visto bueno para buscar minutos en el equipo platense.

Anteriormente, Boca había intentado sin éxito las incorporaciones de Marino Hinestroza y Kevin Serna, pero la situación del atacante no varió. Ahora, la dirigencia Xeneize planea cubrir su vacante buscando un wing derecho y un centrodelantero. En este marco, se confirmó el arribo de Ángel Romero como primer refuerzo. Sobre su llegada, el futbolista paraguayo declaró: “Es un desafío que estaba buscando”.