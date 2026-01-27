El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) oficializó el martes 27 de enero de 2026 una nueva resolución que establece un incremento del 10,83% en las tarifas del servicio eléctrico. Esta medida surge tras la quinta audiencia de revisión tarifaria y se aplicará luego de un periodo de 18 meses de congelamiento en los valores que abonan los hogares, comercios e industrias de San Juan.

Según lo dispuesto, los nuevos cuadros tarifarios regirán para los consumos registrados a partir del 1 de marzo de este año. Sin embargo, el impacto en la economía de los usuarios se verá reflejado recién en las boletas con vencimiento en mayo, con el objetivo de postergar la actualización hasta que finalice la temporada estival de mayor consumo.

Durante el proceso de revisión, el organismo técnico rechazó la pretensión de la empresa NATURGY S.A., que había solicitado un aumento del 22,76%. En su lugar, el EPRE determinó que el ajuste del 10,83% es suficiente para cubrir los costos de prestación del servicio.

Asimismo, se informó que este porcentaje se sitúa por debajo de la variación promedio de los salarios registrada entre junio de 2024 y diciembre de 2025, de acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Indec.