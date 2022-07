Vecinos del barrio Los Pinos esta semana se comunicaron con DIARIO HUARPE para contar que están rodeados de basura porque la recolección de residuos en la zona no es buena.

“El camión de la basura domiciliaria pasa tres veces por semana", detalló Martina Ángel, vecina del barrio, "y el del verde y escombros, una vez cada siete o diez días. A la vista está que no es suficiente”, agregó.

En la escquina de Avenida Los Pinos y calle Marucho

Tal como muestran las fotos, en cada una de las esquinas del barrio chimbero se acumula basura y en ciertos sectores, como en Avenida Los Pinos y calle Marucho o Avenida Los Pinos y El Paisano, se depositan más cantidades y de todo tipo.

“Es como que ya se ha naturalizado que acá se tira la basura sin tener en cuenta que los que vivimos en frente tenemos que convivir con toda la mugre hasta que el camión y la máquina que tiene una pala la levantan”, agregó Ángel.

Las cámaras de DIARIO HUARPE captaron el momento en el que uno de los vecinos tiraba ramas de un árbol en uno de los sectores de acumulación.

Por su parte, don González, que también vive frente a una de las zonas de arroje (en la esquina de Avenida Los Pinos y El Paisano), sufre las mismas consecuencias.

“Yo, ya me he peleado con varios acá porque cuando los veo que están tirando la basura, les digo que se la lleven a la puerta de sus casas. Pero tampoco puedo vivir así, peleándome con todos”, expresó. Luego agregó: “Incluso, tengo justo en frente de mi casa un negocio de comidas, que el dueño ni siquiera vive aquí, y todos los días tira, como si nada, los desperdicios. Tira lo que no usa de la verdura, huesos, hasta carne podrida y nadie lo controla”.

Mirá el video

Otro problema

Además de la problemática de la basura, los vecinos piden al Municipio de Chimbas que intime a los vecinos del barrio que tienen vehículos abandonados en la vía pública para que los retire de los espacios de todos. Es que como muestra la foto del camión abandonado en plena Avenida Los Pinos, además del mal aspecto, reduce a la mitad la calzada para transitar.

Cuentan los vecinos que este camión lleva años estacionado en el lugar.

Reforestación

Aprovechando la presencia de DIARIO HUARPE en el barrio, los vecinos señalaron como otra problemática el mal estado en el que se encuentran los árboles y los espacios públicos.

"Creo que sería oportuno que el Municipio ejecute un plan de reforestación y de mejoramiento de plazas, plazoletas y veredas", dijo Mirta Rojas, otra vecina del barrio.

Según contaron los vecinos, la arboleda, principalmente la de Avenida Los Pinos, venía apagándose por la falta de mantenimiento y agua y con la obra de cloacas, se terminó de secar.

"Lamentablemente, cuando zanjearon para meter la cañería, las máquinas les cortaron las raíces y otras quedaron expuestas por semanas", relató González. "Y después, por más que le echamos agua con los vecinos, no pudimos recuperarlas".