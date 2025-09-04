El mercado financiero argentino registró un marcado deterioro en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, con indicadores clave alcanzando sus peores niveles del año. Las acciones argentinas cotizadas en Wall Street sufrieron fuertes caídas, superando en algunos casos el 4%, mientras el riesgo país se disparó hasta aproximarse a los 900 puntos básicos, máximo registrado en 2025.

Este escenario de volatilidad se atribuye a un conjunto de factores que han erosionado la confianza de los inversores. La incertidumbre respecto al resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, las iniciativas legislativas que proponen aumentos del gasto público y el impacto del escándalo por los audios de Daniel Spagnuolo vinculados a presuntas coimas en la compra de medicamentos, contribuyeron a la aversión al riesgo.

La performance de los activos locales contrasta de manera notoria con la tendencia positiva de los mercados internacionales. Mientras índices globales como el S&P 500 acumulan ganancias del 9,5% en el año, y mercados como el brasileño avanzan más de un 31%, el selectivo argentino refleja una caída superior al 32%. Esta divergencia también se observa, aunque en menor medida, en el mercado de bonos, donde los títulos argentinos en dólares acumulan descensos frente al alza generalizada de los bonos de mercados emergentes.

Pese al panorama adverso, algunas entidades financieras internacionales perciben oportunidades de inversión tras las pronunciadas caídas. Instituciones como Morgan Stanley señalaron que las acciones argentinas cotizan con importantes descuentos respecto a los promedios regionales, sugiriendo que los precios actuales ya incorporan un escenario electoral adverso. Desde esta perspectiva, se estima que el potencial de caída adicional sería limitado, alrededor de un 10%, mientras que un resultado electoral más favorable de lo esperado podría desencadenar una recuperación significativa, configurando lo que los analistas denominan un riesgo "asimétrico".

La atención del mercado se centra en el resultado de los comicios bonaerenses. Un escenario que sería absorbido sin mayores traumatismos sería una derrota oficialista por un margen no superior al cinco por ciento. Cualquier resultado que mejore esas expectativas, como un empate técnico o una victoria ajustada, podría impulsar fuertemente los activos locales.

En este contexto, el mercado cambiario también opera bajo presión, lo que ha motivado intervenciones del Tesoro para suavizar las fluctuaciones. Desde el equipo económico se sostiene que esta situación de elevada volatilidad y tasas de interés es transitoria, manteniendo expectativas optimistas de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, donde las encuestas muestran un panorama más favorable para el oficialismo.