El candidato en primer término a diputado nacional por La Libertad Avanza en San Juan, Abel Chiconi, emitió su voto en la Escuela Mariano Necochea y destacó la importancia de la jornada electoral. Acompañado por su equipo, aseguró que el proceso se desarrolla con normalidad y remarcó la trascendencia del día para el país.

“Es un momento histórico para la Argentina. Es importantísimo esta votación para marcar el rumbo”, expresó Chiconi.

El referente libertario destacó la implementación de nuevas modalidades electorales y su impacto positivo. “La verdad es que es importante que se vayan avanzando en todos estos temas, que se vaya mejorando la votación y sobre todo que vayamos bajando los costos para el país”, señaló.

Chiconi llegó al establecimiento acompañado por integrantes de su espacio político. “La verdad que un placer, un honor estar acá en este momento. Todo viene bien, por suerte hemos cumplido con los fiscales, estamos bastante bien en la fiscalización, así que esperando que la gente concurra a las escuelas”, agregó.

El candidato también hizo referencia al clima electoral y a la expectativa que se vive entre los votantes. “Más que ansioso, te puedo decir. Todo normal, todo viene bien”, aseguró.

Consultado sobre cómo seguirá su jornada, Chiconi comentó que esperará los resultados “en familia, con los seres queridos, los más cercanos y tranquilos, esperando que esto se desenvuelva”.

Finalmente, aprovechó para agradecer la labor de quienes participan del proceso. “Agradecer a los fiscales de toda la provincia porque hacen una labor muy importante. Que la gente se arrime, que acompañe este camino que iniciamos en el 23, así lo podemos cumplir más rápido”, concluyó.