La jornada electoral en San Juan transcurre con total normalidad. Así lo confirmó el doctor Pablo Quirós, integrante de la Junta Electoral, quien informó que hacia las 10 de la mañana ya había votado entre un 12 a 13% del padrón provincial.

“Estamos muy satisfechos con las primeras horas. Cerca de las 9:30, 9:40 ya quedaron constituidas la totalidad de las mesas. No hemos recibido denuncias ni presentaciones por irregularidades o anormalidades”, aseguró Quirós, que forma parte de la Junta junto a la doctora Adriana García Nieto y el doctor Fernando Alcaraz.

Publicidad

El funcionario también destacó la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en el proceso electoral. “Queremos manifestar nuestra satisfacción con la labor hecha tanto por Correo Argentino como por el comando electoral. Hubo todo un despliegue de urnas el sábado y domingo, y el resultado ha sido satisfactorio”, señaló.

Según explicó, todas las autoridades de mesa se presentaron sin inconvenientes y las escuelas comenzaron con normalidad. “A las 9 y media ya quedó el 100% constituido. No se ha reportado ningún inconveniente”, remarcó.

Publicidad

Sobre algunas versiones de irregularidades menores, Quirós aclaró que “no ha habido ninguna presentación oficial hasta ahora”. Y agregó: “Chequeamos hace unos minutos y no tenemos conocimiento de ninguna situación. Recuerden que las presentaciones pueden hacerse en la Secretaría Electoral o en la Fiscalía Electoral Federal”.

Consultado sobre el desarrollo del comicio con la Boleta Única de Papel, Quirós consideró que el nuevo sistema podría agilizar el escrutinio. “Entendemos que sí, va a ser más rápido. Hay que tener en cuenta que es la primera vez que nos enfrentamos con este instrumento de votación, y debemos dar tranquilidad a las autoridades de mesa, que son los verdaderos protagonistas del día”, señaló.

Publicidad

El secretario electoral también recordó que los primeros resultados recién podrán conocerse después de las 21 horas. “El escrutinio provisorio no está a cargo de la Justicia Nacional, sino de la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior”, explicó.

Finalmente, invitó a los sanjuaninos a acercarse a las urnas: “Estamos muy bien con el nivel de participación, pero seguimos alentando a la ciudadanía a votar. Recuerden que se puede hacerlo hasta las 18 horas, y quienes estén dentro de la escuela en ese momento podrán emitir su voto”.