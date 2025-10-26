"Rápido", el adjetivo con lo que los sanjuaninos describieron el nuevo sistema de votación: la Boleta Única de Papel. Los votantes destacaron la rapidez y simplicidad del nuevo método, que redujo el tiempo dentro del cuarto oscuro a poco más de un minuto.

“La nueva forma de votar me pareció perfecta”, dijo Emilia, vecina de Capital, mientras salía de la escuela donde emitió su voto. Al tiempo que otra mujer coincidió en la misma línea: “Más rápido, más lindo, mejor”, resumió, al tiempo que explicó su decisión de acercarse temprano “para que no haya tanta gente”.

Marina celebró el cambio y lo vinculó con la transparencia del proceso: “La nueva forma de votar me parece excelente, mucho más fácil y mucho más difícil de hacer trampas". Al mismo tiempo contó que "me gusta venir temprano a votar y mientras el cuerpo y la mente me den, voy a seguir votando”.

Un joven que asistió acompañado de su madre coincidió en la sensación general: “Me pareció más rápido, me gustó. Me gustó cómo se votó”, comentó, destacando la comodidad de la BUP.

En la misma línea, otro votante afirmó que el proceso fue “bastante ágil por el momento” y destacó: “Prefiero esta nueva forma de votar. Siempre he venido a votar temprano. Más que obligación, es un derecho y lo ejerzo yo”.

Finalmente, un vecino sintetizó el sentir colectivo al hablar de la Boleta Única: “Rápido, me pareció muy rápido. Ya no hay tanto papelerío que seleccionar”.

En su debut nacional, la Boleta Única de Papel no solo transformó el modo de votar, sino también la experiencia de los ciudadanos, que este domingo salieron de las urnas con una certeza compartida: votar puede ser más simple, más rápido y más transparente.