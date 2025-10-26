Tini Stoessel se prepara para el primero de sus ocho shows de la gira FUTTTURA en Tecnópolis, pautado para el sábado 25 de octubre. Sin embargo, la cantante y su equipo han enfrentado una serie de complicaciones debido a las intensas lluvias en Buenos Aires.

Debido a las cuestiones meteorológicas, la artista se vio obligada a suspender y reprogramar para el lunes 27 de octubre su concierto pautado originalmente para el viernes 24 de octubre. Tini anunció la suspensión visiblemente angustiada en sus redes sociales.

Las fuertes tormentas continuaron durante la madrugada del sábado en Buenos Aires, provocando que las zonas cercanas al predio de Tecnópolis amanecieran inundadas, generando complicaciones para la circulación vehicular. En este contexto, la producción de FUTTTURA emitió un comunicado oficial el 25 de octubre a las 12:17 horas.

La producción anunció una modificación en el horario de apertura de puertas debido a que las fuertes lluvias provocaron el anegamiento de los accesos del público a Tecnópolis. Por esta razón, la apertura de puertas se postergó de las 13:00 a las 17:00.

El comunicado, difundido en redes sociales y reposteado por la propia Tini, realizó un ruego de seguridad al público: "Por cuestiones de seguridad, rogamos al público no acercarse al predio hasta ese horario".

A pesar de las complicaciones en los accesos, la productora informó que el equipo y el escenario de FUTTTURA "se encuentra en condiciones para iniciar el show a las 21:00". No obstante, anunciaron que darán un "nuevo parte" a las 14:00 horas por si fuera necesario realizar algún cambio adicional.