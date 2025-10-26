En una jornada marcada por el clima agradable y el buen ritmo de votación, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, destacó la importancia de acudir a las urnas. El funcionario emitió su voto durante la mañana y resaltó la responsabilidad ciudadana para fortalecer las instituciones democráticas.

A partir de allí, expresó que siempre vive este momento “con mucha emoción” y señaló que intenta transmitir el valor del sufragio a su familia. “Considero que nuestra democracia todavía es adolescente y debemos seguir construyéndola y solidificándola. Cada voto es un pequeño aporte para que sea más fuerte”, dijo a DIARIO HUARPE.

Romero se sumó al mensaje compartido por dirigentes de diferentes espacios políticos, quienes coincidieron en convocar a los sanjuaninos a participar. “El día está radiante y el sistema de boleta única de papel permite un proceso rápido y ágil. No hay filas ni aglomeraciones en las escuelas que hemos recorrido, así que todas las condiciones están dadas”, aseguró. Además, apeló al humor local al mencionar que, tras el mate, la semita y el bizcochuelo, “seguramente la gente se acercará masivamente a votar”.

Consultado por los resultados, el ministro señaló que se espera información oficial a partir de las 21, aunque no descartó que existan sondeos previos. “Este sistema no solo agiliza la votación, sino también el escrutinio. Es probable que tengamos datos confiables antes de lo habitual”, sostuvo.

Finalmente, adelantó que, tras sufragar, acompañaría al gobernador y luego asistiría con sus hijas, quienes también se preparan para participar del proceso electoral. “Es un gesto simbólico, pero necesario. La democracia se nutre de la participación y el compromiso”, concluyó.