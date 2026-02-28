El ataque lanzado este sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán tuvo un efecto inmediato en los mercados internacionales de energía, donde el precio del barril de petróleo Brent, referencia global, escaló hasta niveles no vistos en meses y despertó expectativas de alzas aún mayores durante la apertura de los mercados el lunes. Algunos analistas advierten que, en caso de que la situación se profundice, el barril podría alcanzar US$100, un salto de más del 37% respecto al cierre del viernes.

Irán es un actor clave en el mercado energético: produce alrededor de 3,3 millones de barriles de crudo al día y posee cerca del 10% de las reservas mundiales, la mayoría destinadas a exportación, especialmente hacia China. Su posición estratégica junto al estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% de la producción petrolera global, convierte cualquier amenaza de bloqueo en un factor crítico para la oferta mundial de crudo.

Publicidad

Según informes de agencias y medios internacionales, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que el estrecho de Ormuz quedó “cerrado” para el tránsito marítimo tras el ataque, lo que podría reducir la circulación de buques petroleros y presionar los precios al alza si la situación se prolonga. La misión naval de la Unión Europea también confirmó comunicaciones en las que se indicó que “ningún barco tiene permitido pasar” por esa vía estratégica.

El incremento del precio del petróleo tiene efectos que pueden ir más allá del mercado energético: un barril más caro impacta directamente en los costos de combustibles, transporte y logística, generando presiones inflacionarias que podrían llevar a los bancos centrales a revisar sus políticas monetarias si el fenómeno se sostiene en el tiempo.

Publicidad

Además de los combustibles, otros mercados reaccionaron al avance del conflicto: activos considerados refugio como el oro vieron aumentos de demanda, mientras que criptomonedas como el bitcoin registraron caídas durante el fin de semana, reflejando la aversión al riesgo entre los inversores.

Será clave observar cómo responden Arabia Saudita y otros países miembros de la OPEP en sus próximas reuniones, ya que un posible aumento de la producción para compensar la menor oferta de Irán podría atenuar las subas de precio, aunque el mercado permanece altamente volátil ante la incertidumbre geopolítica.