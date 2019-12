Por primera vez en la semana, hubo ofertas de compra por los tres principales granos en Rosario

El recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) contó con una mayor cantidad de compradores activos y con precios abiertos para los tres principales granos, aunque el volumen negociado fue escaso.



La soja disponible condición fábrica cerró a US$ 230 la tonelada con "bajos niveles comercializados y con los negocios siendo en su mayoría puntuales y de bajos tonelajes", indicó la BCR.



El maíz con descarga entre el 15 de enero y 15 de febrero se ubicó en US$ 140 la tonelada, mientras que el trigo condición contractual cerró la jornada a US$ 170.



Por último, el girasol con descarga a partir del 26 de diciembre se posicionó en US$ 225 y la cebada forrajera concluyó a US$ 130.