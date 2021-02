Por puntos, la boxeadora sanjuanina Cecilia Román perdió en Estados Unidos

La boxeadora sanjuanina y actual campeona gallo de la Federación Internacional de Boxeo, Cecilia Román, se enfrentó en la madrugada de este domingo a la Supergallo Melissa Oddessa Parker en Estados Unidos y perdió por puntos.

La pelea fue en Orlando, Florida y fue definida por los jueces con las siguientes tarjetas: Brian Garry 78-74, Tina Griffith 80-72, Alex Levin 76-76.

Es decir que, por sólo algunos puntos no pudo superar a su rival.

Tras la pelea, la sanjuanina compartió un mensaje a través de su Facebook en el que aseguró que “Lo mejor está por venir”.

Además, en sus palabras aprovechó para agradecer a todas las personas que la acompañaron en ese “desafío” y también a las que siempre estuvieron.

El mensaje:

“Volvimos. Así arrancamos después de un 2020 impensado!

No tengo más que palabras de agradecimiento a tod@s los que me acompañaron en este desafío y a los que siempre están. Gracias por todos los mensajes que me han enviado (me quedan muchos aún por responder), por el cariño y el aguante de siempre!!!

Y agradezco enormemente a @ledesmabox @richardmeloni y a @barbiedeacero por esta oportunidad

Así empezamos y vamos siempre por más. Lo mejor está por venir”.