Por qué los famosos de MasterChef están odiados con Maxi López

Hace tiempo que corrían rumores sobre el malestar entre los participantes de MasterChef Celebrity por los presuntos beneficios que estaría recibiendo Maxi López. La tensión estalló y los concursantes hicieron saber su molestia en voz alta el jueves 27 de noviembre, luego de que el exfutbolista ganara dos ventajas muy importantes para la noche.

En la última gala de beneficios, López había cocinado el mejor plato y se había hecho merecedor de la medalla dorada. Pero en esa misma jornada, el ex de Wanda Nara sumó otro privilegio: en el desafío rápido de la noche, tuvo la fortuna de preparar el mejor trago y, así, obtuvo otro beneficio: elegir un chef para que lo ayudé en el emplatado. López optó por el chef Germán Martitegui.

A esto se sumó el beneficio de la medalla dorada. Como parte de la consigna, Momi Giardina debía sacarle ingredientes a sus compañeros para su propio plato, y por ser el mejor de la semana anterior, Maxi López pudo elegir él mismo qué le sacaría la participante.

Ante la acumulación de privilegios, los concursantes de MasterChef Celebrity no tardaron en expresar su frustración. Miguel Ángel Rodríguez lanzó sin dudar: “¿Otro beneficio? Deci qué número va a salir en la quiniela, amigo”. El Turco Husaín, por su parte, sumó su queja: “¿Cuántos beneficios va a tener Maxi? De verdad digo. Nos vamos, denle los 50 palos”.

La Joaqui fue una de las más directas, al expresar su convicción de favoritismo: “Escuchame, lo consienten demasiado a López. Es el favorito”.