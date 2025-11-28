Griselda Siciliani le soltó la mano a Luciano Castro en la guerra con Sabrina Rojas

Los cruces entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani se mantienen activos en la escena mediática. Recientemente, la conductora de Pasó en América (quien confirmó que el programa finaliza este año), se enteró de que Castro y Siciliani compraron un terreno en la Costa Argentina para levantar una casa.

Frente a esta novedad, Rojas aprovechó un momento en pleno vivo para enviarle un reclamo directo al padre de sus hijos. La actriz manifestó que hay prioridades en la economía familiar que no están siendo atendidas: "Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo. Hace mucho se lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá en algún momento llegue". Esta crítica se hizo notar, remarcando que Luciano Castro puede gastar dinero en "lujos para él", pero no para las necesidades de sus hijos.

Sobre esta situación, la actriz Griselda Siciliani —quien también confirmó la cuarta y última temporada de Envidiosa— fue consultada en el programa Desayuno Americano (América), y su respuesta fue inmediata: "Habló Sabrina Rojas de Luciano Castro, yo, Griselda, no tengo nada que ver. No soy ninguno de ellos dos".

Siciliani dejó en claro que su intención es mantenerse al margen de esta "guerra", por lo que fue tajante en su postura al insistir el notero: "No pienso hablar por él, ni por nadie". La actriz ahondó en su política de no involucrarse en asuntos ajenos: "No hablo de otra gente, hablo de mi, si algún ex mio me reclama algo por televisión, lo aclararé, pero cuando no son temas mías, no hablo".