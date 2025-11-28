El mensaje secreto que se filtró de Jorge Rial tras dejar plantado a los Martín Fierro

Jorge Rial mantiene una rivalidad histórica con APTRA. El periodista supo pertenecer a la entidad, pero se retiró a fines de los 80 en medio de un escándalo. Desde aquel momento, el conductor mantuvo una batalla personal en contra de la entidad, que en ese entonces presidía Carlos Sciacaluga. En sus épocas de ataque, Rial llegó a decir que los premios "estaban vendidos" y se enfrentó con sus integrantes. Esta postura se mantuvo incluso cuando Luis Ventura asumió la presidencia. Como prueba de sus convicciones, Rial incluso llegó a renunciar a una nominación para los Premios Martín Fierro de Radio en 2012.

Debido a este historial, cuando se supo que Argenzuela estaba nominado a los Martín Fierro de Cable 2025 y que era uno de los candidatos firmes a ganar, muchos creyeron que Rial se retiraría. Sin embargo, la sorpresa fue grande cuando el conductor no solo se mostró conforme con el reconocimiento, sino que dio a entender que podría presentarse en el evento.

La expectativa era muy grande, pero al final, el conductor "pegó el faltazo". Cuando el ciclo finalmente ganó el Martín Fierro, Diego Brancatelli subió con sus compañeros a agradecer el premio y aclaró la ausencia de su jefe: "Un saludo para Jorge Rial que por decisión personal y coherencia decidió no estar esta noche acá con nosotros en esta fiesta, pero sí está en nuestro corazón". Brancatelli también dedicó palabras de reconocimiento a Rial, a quien describió como "sin lugar a dudas, el mejor conductor de la televisión argentina, el mejor compañero de trabajo, realmente un fenómeno que nos dio gusto conocer por su generosidad y por permitirnos a todos ser libres, como nos permite el canal".

Aunque intentó que se creyera lo contrario, Jorge Rial había tomado hace tiempo la decisión de no presentarse en la ceremonia. Fiel a sus convicciones, el conductor no quería ser parte de un premio elegido con criterios que él nunca compartió ni respetó. A esto se refería Brancatelli cuando hablaba de 'coherencia'.

A pesar de la decisión tomada, los chicos de Argenzuela llegaron a creer que el milagro de su presencia podía producirse. No obstante, unos minutos antes de que empezara la trasmisión, el equipo recibió un mensaje de Jorge que el periodista Fede Flower compartió en redes.

El mensaje del conductor era contundente: "Chicos rómpanla. Yo no voy. Siempre lo supe. Suban y festejen. Es de ustedes".