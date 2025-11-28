El consejo de Jimena Barón que causó polémica en redes

Jimena Barón, con su clásico estilo frontal y sin filtros, utilizó sus redes sociales para dirigirse a sus seguidores y abordar el impacto directo que los vínculos tienen en la salud emocional. La cantante reflexionó sobre la importancia de cuidar el ambiente que nos rodea y de establecer límites firmes cuando las personas cercanas generan malestar.

Jimena remarcó que rodearse de negatividad o individuos hirientes puede ser extremadamente perjudicial. Advertida y directa, sentenció: “Está científicamente comprobado que la gente con la que estás te afecta absoluta y directamente”. Para ejemplificar la gravedad del asunto, equiparó la toxicidad de los vínculos con un hábito dañino: “Si estás rodeada de gente de mierd, que te tira la peor, te desea lo peor y te dice cosas feas, es como si fumaras tres atados de cigarrillos por día”*. Por ello, enfatizó la necesidad de prestar atención al entorno emocional.

La artista fue categórica al hablar sobre las acciones necesarias para mantener un ambiente sano. “Ojo con tu alrededor… hay que poder respirar, que haya buena gente que te tire buena onda. Y si no: afuera”, lanzó Jimena Barón. Aclaró que la solución no se encuentra en rituales o frases motivacionales, sino en la acción. “No es gratis, no basta solo con prender un sahumerio y limpiar tu casa. Hay que rajar gente de tu vida, mandar un mail o lo que sea. No hay tiempo, te consumen, te achicharran y pasan cosas”, explicó con firmeza.

En el medio de su reflexión, la cantante abordó una pregunta recurrente de sus seguidoras sobre qué hacer cuando la persona conflictiva es un familiar o parte del ámbito laboral. Barón aclaró que "cortar" no siempre implica el alejamiento físico. En estos casos, la clave es la desconexión sentimental. “No te digo que vivas en un iglú en la Antártida. Cortar no es no compartir una mesa en Navidad, es cortar la emoción que te afecte. Es cortar la ilusión, dejar de esperar que el otro te pida disculpas”.

Esta lógica, según ella, aplica también al ámbito de trabajo. Si se trata de un superior o un jefe, aunque no se pueda abandonar el empleo, “hay que lograr cortar con la parte sentimental”.

Jimena compartió, además, parte de su propia experiencia sobre el desgaste que implica la toxicidad. “Yo era igual, seguía pensando en eso, iba a constelación y a reiki mientras que la otra persona seguía siendo un forro. Entonces basta. No le dediques tanto tiempo, plata, cabeza, sentimiento”. Para ella, la verdadera liberación se logra al cerrar emocionalmente el ciclo. “A veces el sacar gente de tu vida no es físicamente, sino terminar con el tema y cerrar sentimentalmente la persiana. No permitís que te entre su energía”.

Finalmente, la artista cerró su mensaje con una analogía profunda sobre la necesidad de alivianarse de cargas. “Siento que somos un quirófano que se analiza, pero nos estamos pasando de rosca. Llega un momento en el que hay que extirpar. No podemos cargar tantas cosas, hay que salir a la vida y andar más liviana". Incluso sostuvo que, en ocasiones, un poco de ligereza ayuda a avanzar: “El personaje de la boludita funciona a veces porque te ayuda a pasar de capítulo”. El mensaje central que la cantante dejó a sus seguidoras fue que la prioridad es el bienestar personal: “Uno se tiene que ocupar de uno, los demás son mucho trabajo”.