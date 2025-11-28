El inesperado mensaje de Cande Tinelli a Coti Sorokin que despertó rumores de reconciliación

En el peor momento del clan Tinelli, sumido en el escándalo familiar tras la denuncia de Juana Tinelli por amenazas de muerte, la influencer Cande Tinelli sorprendió a todos al dedicarle un cariñoso posteo a su exmarido, Coti Sorokin.

La separación de Cande y Coti fue una ruptura inesperada para el espectáculo, que se concretó a pesar de que durante meses se había hablado de una profunda crisis. Tras la decisión, Cande había dado contundentes declaraciones sobre los motivos de la ruptura, y todo indicaba que la relación entre la influencer y el músico había terminado en malos términos y sin diálogo.

Recientemente, en pleno escándalo familiar, Coti Sorokin había contado cuál era el vínculo actual con su exesposa. Ahora fue Cande quien dejó en claro la relación que mantienen a pesar de que su matrimonio no haya funcionado.

La hija de Marcelo Tinelli compartió el último álbum del artista y expresó su admiración públicamente. Escribió: “De otro planeta, felicitaciones Coti. No podés ser más talentoso”. La frase que inmediatamente encendió las alarmas y más llamó la atención fue el cierre de su dedicatoria: “Te quiero siempre”.