A medida que se acercan las sesiones extraordinarias del Congreso, continúa el desfile de gobernadores por Casa Rosada. Este viernes fue el turno del jujeño Carlos Sadir, quien mantuvo una reunión de alrededor de 40 minutos con el ministro del Interior, Diego Santilli. Con su visita, ya son 15 los mandatarios que se sentaron a dialogar con el funcionario, encargado de garantizar los consensos necesarios para el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas que el Gobierno impulsará a partir del 10 de diciembre.

El encuentro se realizó minutos antes de las 10 de la mañana y se centró en la agenda local de Jujuy, los reclamos de la provincia y la articulación política para avanzar en los proyectos legislativos prioritarios del Ejecutivo. Desde Casa Rosada afirmaron que la charla permitió “dar curso a una agenda de trabajo conjunta que impulse el progreso y crecimiento en la provincia y en cada región del país”, y remarcaron la coincidencia en la necesidad de aprobar el Presupuesto 2026.

La visita de Sadir se suma al listado de gobernadores que ya pasaron por Balcarce 50 o recibieron a Santilli en sus provincias. Entre ellos se encuentran Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz). El ministro también viajó para reunirse con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Ahora, quedan pendientes cinco reuniones clave: Gustavo Valdés (Corrientes), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Se trata de un grupo heterogéneo que llega con posiciones diversas frente al Gobierno nacional, desde alianzas electorales previas hasta tensiones recientes o reclamos por obras y recursos.

En Balcarce 50 confían en que Santilli logrará completar el “álbum” antes del inicio de las extraordinarias, en un intento por consolidar la estrategia política del oficialismo. Una fuente del Ejecutivo destacó el rol del ministro junto al presidente de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguró que en el Gobierno hay “entusiasmo y optimismo” respecto al clima de negociación con las provincias.