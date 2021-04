Por temor a un incremento de la mora, los bancos toman recaudos ante la segunda ola

El advenimiento de la segunda ola de la pandemia puso en alerta al sistema financiero, que en diversos aspectos todavía no conoce el terreno firme en que quedaron sus usuarios tras la experiencia en 2020.

Por ejemplo, las refinanciaciones de saldos de tarjetas recién empiezan a dibujar un mapa de riesgos. Ante esa circunstancias, empiezan a verse resultados de algunas decisiones.

"Fui a comprar un colchón con el Ahora 12 y me rebotaron la tarjeta. Yo veía que tenía $ 58.000 de disponibilidad para cuotas, pero el vendedor, por sistema vio que no tenía acceso a esa promoción. Traté de pasar un menor monto y no me tomó nada de nada, por lo que me quedé sin poder comprar el sommier....".

Quien esto relata, al día siguiente fue al banco -uno de los más grandes del sistema- para preguntarle al oficial de cuentas los motivos: "En el caso del Ahora 12 y Ahora 18, los límites de compra para pago en cuotas ahora son menores, del 20% del total que se puede sacar con crédito".

No es un hecho aislado. Aunque cada banco se maneja distinto. Los más grandes, que solían ser más agresivos en cuanto a préstamos y más permisivos en los límites de pagos con tarjetas de crédito, están desacelerando el ritmo y se manejan con mayor cautela.

Por lo pronto, "los que tenían un modo automático de elevar el cupo de pagos con tarjeta de crédito han cortado con esa actualización, mientras otros están bajando los límites de financiación con tarjeta", alerta el analista Christian Buteler.

Esta determinación se dio porque se terminó en marzo la posibilidad de patear la cuota para el final, "entonces vamos a empezar a ver realmente la mora, que antes estaba un poco tapada por las refinanciaciones. Ahora vas a ver la mora real, que tendrás que darle unos meses para que se registre, pero hay preocupación en los bancos por ese lado. Si bien hay campañas de refinanciación, son con tasas del 70%, lo que las convierte en un salvavidas de plomo".

Los staff financieros, que en sus encuentros -ahora por Zoom- analizaban variables económicas y macro, la mitad del tiempo hablan del COVID.

Vacunas, contagios, cómo avanza en el mundo, en la Argentina, ven las curvas, si es una vacuna o dos, rebotes, las perspectivas, cuándo podría llegar una eventual recuperación y de la mano de qué sectores se espera algún tipo de rebote, ocupa gran parte de los análisis.

El panorama no es nada positivo: hasta julio mínimo, cuando avancen las vacunas para saber a qué sectores les podrán dar asistencia con un poco más de tranquilidad y a cuáles deberán retraerte.

ESTRATEGIA CREDITICIA

En función de eso será la asistencia crediticia que se otorgará o no.

"En los sectores que están más complicados, como el gastronómico, hotelero, textil, publicidad, gráfica, es una alerta para ir con pie de plomo y mucha cautela. El seguimiento de la mora pasará a ser importante en los próximos meses, porque puede dispararse si el parate provoca que mucha gente se pueda a quedar sin trabajo. Les van a tener que cortar el crédito, retaceárselo y achicarle plazos de pago", confía un banquero.

En uno de los grandes bancos, piden a los deudores que informen una fecha de pago sí o sí para este mes, caso contrario dicen que quedan en situación de mora. La sucursal del banco deriva al cliente a cobranzas. El oficial de negocios no puede responder y es él quien deriva según instrucciones.

En otra entidad extranjera, a los clientes que no han pagado las cuotas de los préstamos conforme la normativa del Central por haber diferido los pagos por la falta de ingresos, en la renovación de acuerdos les bajó los montos de descubierto en un 50%, y le quitó el beneficio de tasa pymes.

Por: MARIANO GORODISCH