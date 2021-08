IMPORTANTE NOTA DEL EDITOR Si conocés un hecho de abuso sexual contra menores o personas con discapacidad debés acercarte por Avenida Córdoba 452 (este) al centro Anivi– Capital o llamar a los teléfonos: 427-5314 / 5493.

La defensa de Sabastian Tapia, el hombre detenido junto a la portera de una escuela de 25 de Mayo, Paola Tejada, por el presunto delito de abuso sexual contra un chico de 15 años mientras grababan un video, solicitó este lunes a la jueza de Garantías, en una audiencia de ampliación de prueba, que se realicen pericias a celulares y se haga una Cámara Gesell. La Justicia solo le otorgó el segundo pedido.

Los abogados de Tapia, Sergio López Martí y Fernando Guerrero, solicitaron a la jueza Verónica Chicón que periten los celulares de un profesor de la escuela Ramón Barrera (lugar donde trabaja y es casera Tejada) y de un alumno de la institución educativa con el fin de descartar que su defendido estaba en ese grupo de WhatsApp donde se viralizó el video del presunto abuso sexual.

En el grupo estaba el estudiante, que después de ver el video se lo mostró al docente, el cual terminó por radicar la denuncia contra la portera y el hombre. Los defensores particulares querían comprobar que Tapia no divulgó las imágenes después de registrarlas con su celular y así descartar uno de los delitos que se le atribuyó en el inicio de la investigación. Sin embargo, los letrados no tuvieron suerte, ya que la magistrada Chicón no les dio lugar porque consideró que no era necesario.

Pero la audiencia no fue del todo negativa para la defensa de Tapia, ya que consiguieron una Cámara Gesell. Los abogados quieren que se entreviste al menor que le facilitó el video al profesor que hizo la denuncia. Esto tuvo el visto bueno de la Justicia y ahora queda definir cuándo será la entrevista en el centro Anivi.

El hecho

Los amigos de una pariente de 14 años de la portera se reunieron para tomar mate y otras bebidas en la casa de la mujer. Allí estaba la presunta víctima, un adolescente de 15 años. También, Tejada y Tapia. En un momento el joven se quiso ir a dormir y para que no lo haga, la mujer lo incitó a que le saque algo que tenía entre sus senos, mientras el hombre lo filmaba también provocándolo para que actuara. El video trascendió entre los habitantes del departamento 25 de Mayo. También se viralizaron fotos en las que la mujer sale con el menor. En una de ellas, Tejada estaba encima del chico, en un tipo de pose sexual.

El tremendo escándalo llegó a la Justicia y tanto la portera como su amigo terminaron detenidos e imputados por el delito de corrupción de menores y otros delitos que tienen que ver con las exhibiciones obscenas y producción y divulgación de la imagen de un menor de edad dedicada a la actividad sexual explícita. La estrategia de la defensa de Tapia busca tirar por tierra las acusaciones en contra suya. Los abogados consideran que no hubo abuso sexual y quieren comprobar que si bien Tapia hizo el video, no lo divulgó de ninguna forma, ni por mensajes privados, ni por mensajes a grupos de WhatsApp.

Impugnación

La defensa de Paola Tejada y la defensa de Sebastian Tapia, en paralelo a la investigación, solicitaron la libertad de los detenidos. Por eso pidieron una audiencia de impugnación con el fin de conseguir que se les revoque la prisión preventiva y les otorguen la excarcelación, ya que consideraron que es lo que corresponde. Esa audiencia de apelación para ambos aún no tiene fecha. Por ahora Tejada y Tapia siguen detenidos en comisaría y lo estarán por un mes más, según lo dispuesto en primera instancia por la Justicia, que dictó dos meses de prisión preventiva.