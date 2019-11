Pratto: "Orgulloso de vestir la camiseta del más grande de América"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Lucas Pratto respondió hoy los mensajes de aliento que recibió en los últimos días a través de las redes sociales por parte de los hinchas de River, al señalar que se siente "orgulloso de vestir la camiseta del más grande América".



Pratto rompió así el silencio tras la derrota de River ante Flamengo por 2-1 el sábado pasado en Lima, por la final de la Copa Libertadores, cuando tras un error suyo en un pase, nació la jugada que terminó en el empate transitorio del equipo carioca mediante Gabriel Barboza, "Gabigol", quien tres minutos después selló el triunfo del "Mengao".



En su cuenta de Instagram, junto con una imagen suya con la medalla del segundo puesto durante la entrega de premios en Perú, Pratto escribió: “Orgulloso de vestir la camiseta del más grande de América. Orgulloso de formar parte de este grupo que es también una familia. A seguir trabajando, gracias a los hinchas por el apoyo constante y el cariño que me brindaron estos días, es fundamental”, para cerrar con el emoji de un oso, su apodo.



En los últimos días, los hinchas de River demostraron su apoyo al delantero en las redes sociales, con el hashtag #TeAmamosOso. Así, Pratto se transformó ayer en tendencia, a lo que se sumó el mensaje de su ex compañero Gonzalo "Pity" Martínez, quien le escribió "gracias por tanto”.



La defensa del ex Boca, Vélez y San Pablo corrió hoy por cuenta del presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, quien consideró que "la jugada en la que le echan la culpa a Pratto porque pierde la pelota, en verdad lo que hacen después (los jugadores del Flamengo) es maravilloso. Y después, la fatalidad".



"Y pasó también con el defensor que jugó un partido brillante, (Javier) Pinola, que no lo dejó jugar a "Gabigol", pero le quedaron dos e hizo los goles. Yo siento un orgullo enorme por este equipo”, concluyó D'Onofrio en declaraciones radiales.