Precios del crudo siguen en baja y caen 2,4% el Brent y 2,2% el WTI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Los precios del crudo a nivel internacional sostuvieron hoy la tendencia a la baja de las últimas jornadas, al marcar caídas de 2,4% en el caso del Brent y -2,2% el WTI, como reflejo de la preocupación por los efectos que puede tener sobre la economía la expansión del coronavirus con origen en China.



La evolución sanitaria del virus, con incrementos del número de infectados y víctimas mortales, volvió a empujar a la baja las operaciones en el mercado de futuros del petróleo.



Así, el precio del barril del crudo tipo Brent para entrega en marzo terminó en el mercado de futuros de Londres en US$ 58,35, un 2,49 % menos que al finalizar la sesión anterior.



El crudo del mar del Norte, de referencia en la Argentina, concluyó la jornada en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 1,49 respecto a la última negociación, cuando cerró en US$ 59,84.



En tanto, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una caída del 2,2 % y se situó en US$ 52,14 el barril después de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos confirmaron el primer caso de contagio local de coronavirus de Wuhan en el país.



Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en marzo restaron US$ 1,19 respecto a la sesión previa del miércoles.



Las caída de precios era atribuida a la decisión de China de aislar a millones de ciudadanos de la región de Hubei y a las recomendaciones de países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido de no viajar al país asiático salvo que sea estrictamente necesario, lo que ha provocado numerosas cancelaciones de vuelos por la baja demanda.



Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia internacional ante el rápido aumento de los pacientes afectados por el coronavirus de Wuhan, ya más de 8.000 en cerca de una veintena de países y que ha provocado al menos 171 muertes.



De momento, los analistas aseguran que el coronavirus es el principal motor de los mercados petrolíferos en este momento y lo único que podría cambiar su incidencia en los precios es una reunión de emergencia de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para extender su recorte en la producción.