El Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina, inaugurará sus instalaciones el próximo 3 de enero en la zona sur de Córdoba, sobre avenida Circunvalación. Con más de 50 atracciones, 30 toboganes y una piscina de olas de 3,5 millones de litros, el complejo tendrá capacidad para 7.000 visitantes.

Falta poco para la apertura del parque acuático más grande del país. (Foto: Prensa)

La preventa de entradas ofrece diferentes opciones según comodidades y servicios. La entrada Infinito Aqua, que incluye flotadores, reposeras y sombrillas de uso libre, cuesta 79.000 pesos para menores y 99.000 pesos para adultos de lunes a jueves, mientras que viernes a domingo los precios suben a 99.000 y 129.000 pesos, respectivamente.

La entrada Infinito Lounge permite acceso a una zona lounge privada, pase rápido a juegos y reposeras; los valores van de 119.000 a 159.000 pesos, según el día y la edad. Por su parte, la Tribu Cabaña Lounge, con cabaña privada, cuatro pases Infinito Lounge, frigobar, snacks y estacionamiento, se ofrece desde 695.000 pesos entre semana hasta 795.000 pesos fines de semana.

El complejo contará además con playas de arena, río lento de 500 metros, zonas infantiles y espacios temáticos, junto con un complejo comercial de 46 locales con opciones gastronómicas y de entretenimiento. Los tickets se pueden adquirir a través de Paseshow, incluyendo financiación y beneficios para futuras visitas mediante el programa “Infinito Verano”.

El parque proyecta que la apertura movilice más de 67 mil millones de pesos en la economía local y genere 500 puestos de trabajo directos y 1.300 indirectos, consolidándose como un nuevo polo turístico en la provincia de Córdoba.