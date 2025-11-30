El gobierno de Nicolás Maduro anunció un “plan especial” para facilitar el retorno de venezolanos que quedaron varados en el extranjero tras la suspensión de vuelos provocada por la advertencia de la autoridad aérea de Estados Unidos, que pidió extremar precauciones en la región sur del Caribe. La vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la medida también busca agilizar los itinerarios de salida de quienes deban viajar fuera del país.

La tensión diplomática se incrementó después de que el presidente estadounidense Donald Trump indicara, a través de la red social Truth Social, que el espacio aéreo sobre Venezuela permanecería cerrado, sin detallar motivos ni plazos. La Cancillería venezolana denunció estas acciones como un “acto hostil, unilateral y arbitrario” que representa una amenaza explícita de uso de la fuerza, y exigió respeto a su soberanía aérea.

La suspensión de vuelos afectó a aerolíneas como Iberia, Air Europa, Avianca, Turkish Airlines y Plus Ultra, mientras que la dictadura revocó permisos de operación a varias compañías que no cumplieron el plazo de 48 horas para retomar servicios. Por ahora continúan operando Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena y las nacionales Avior y Conviasa.

En paralelo, Estados Unidos desplegó el portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe, acompañado de buques y 12.000 efectivos, dentro de la “Operación Lanza del Sur”, enfocada oficialmente en la lucha contra el narcotráfico. Además, el Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, responsabilizando al grupo y a Maduro por actividades criminales en la región.

La administración estadounidense sostuvo que incrementará la presión militar si Maduro y su entorno no abandonan el poder, mientras que Caracas rechazó las acusaciones y negó pruebas que vinculen al régimen con el tráfico de drogas.