La influencer culinaria Agus Liporace, de la cuenta @kulinaria.recetas, publicó en TikTok su versión de los alfajores helados de banana split, y el video superó los 270 mil “me gusta”. La preparación combina banana, dulce de leche y chocolate, ofreciendo un postre cremoso y refrescante que se puede preparar sin encender el horno.

La receta requiere una banana XL (o dos pequeñas), 200 g de crema, 200 g de dulce de leche y 200 g de chocolate semiamargo para el baño. Opcionalmente, se pueden sumar frutos secos o granas para decorar y dar textura.

El procedimiento es simple: primero se cortan las bananas en rodajas. Luego, se bate la crema con el dulce de leche hasta obtener una mezcla espesa y homogénea. En moldes de muffins se arma el alfajor colocando una base de banana, una capa de relleno y otra capa de banana. Se lleva al freezer por al menos 3 horas hasta que estén firmes.

Finalmente, se desmoldan cuidadosamente y se bañan en chocolate derretido. Para finalizar, se pueden decorar con frutos secos o chips y se dejan enfriar en el freezer hasta que el chocolate endurezca.

Estos alfajores helados se destacan por ser fáciles, rápidos y nostálgicos, ideales para los días de calor y para quienes buscan un postre dulce sin complicaciones. La viralidad de la receta demuestra que la combinación de sabores clásicos sigue conquistando paladares en redes sociales.