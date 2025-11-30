Publicidad
Publicidad

Virales

Cómo hacer alfajores helados de banana split paso a paso

La creadora de contenido Agus Liporace compartió en TikTok su versión de los alfajores helados de banana split, que rápidamente se volvió viral.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La receta para los alfajores helados de banana split la compartió la usuaria Agus Liporace, de la cuenta @kulinaria.recetas. (Foto gentileza)

La influencer culinaria Agus Liporace, de la cuenta @kulinaria.recetas, publicó en TikTok su versión de los alfajores helados de banana split, y el video superó los 270 mil “me gusta”. La preparación combina banana, dulce de leche y chocolate, ofreciendo un postre cremoso y refrescante que se puede preparar sin encender el horno.

La receta requiere una banana XL (o dos pequeñas), 200 g de crema, 200 g de dulce de leche y 200 g de chocolate semiamargo para el baño. Opcionalmente, se pueden sumar frutos secos o granas para decorar y dar textura.

Publicidad

El procedimiento es simple: primero se cortan las bananas en rodajas. Luego, se bate la crema con el dulce de leche hasta obtener una mezcla espesa y homogénea. En moldes de muffins se arma el alfajor colocando una base de banana, una capa de relleno y otra capa de banana. Se lleva al freezer por al menos 3 horas hasta que estén firmes.

Finalmente, se desmoldan cuidadosamente y se bañan en chocolate derretido. Para finalizar, se pueden decorar con frutos secos o chips y se dejan enfriar en el freezer hasta que el chocolate endurezca.

Publicidad

Estos alfajores helados se destacan por ser fáciles, rápidos y nostálgicos, ideales para los días de calor y para quienes buscan un postre dulce sin complicaciones. La viralidad de la receta demuestra que la combinación de sabores clásicos sigue conquistando paladares en redes sociales.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS