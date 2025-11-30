La redacción del diario La Stampa, en Turín, fue atacada el viernes por un grupo de activistas propalestinos durante una huelga general convocada en apoyo a Palestina. Los intrusos ingresaron al edificio, rompieron paredes, documentos de trabajo y dejaron mensajes intimidatorios con pintura, entre ellos: “Periodistas terroristas. Son los primeros de la lista”.

El ataque se produjo mientras los empleados adherían a la huelga convocada por la Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) por la renovación del convenio laboral vencido desde 2016. En la entrada, los manifestantes exhibieron una pancarta con la leyenda “Shahin libre”, en referencia a Mohamed Shahin, imán de la mezquita de Turín con orden de expulsión.

Publicidad

La redacción de La Stampa fue severamente dañada. (Foto gentileza)

La Junta de Gobierno de La Stampa denunció lo ocurrido y calificó el hecho como “un ataque violento contra nuestro periódico y contra la información en su conjunto”. La policía italiana identificó a 34 personas vinculadas al ataque, entre ellas integrantes de centros sociales y colectivos estudiantiles.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, repudió el hecho en redes sociales y subrayó que “la violencia no se puede justificar” y que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia. Otros dirigentes, como el presidente Sergio Mattarella y la secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein, también expresaron su condena.

Publicidad

El episodio se enmarca en un clima de protesta creciente en Italia por el respaldo del Gobierno italiano a Israel. Tras la huelga, la Unión Sindical de Base encabezó una manifestación masiva en Roma para exigir la suspensión de suministros militares a Israel y denunciar el aumento del gasto en defensa.

Entre los participantes estuvieron Francesca Albanese, relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, y la activista Greta Thunberg, quienes condenaron la violencia pero reclamaron atención sobre la situación en Gaza.

Publicidad

El Gobierno italiano mantiene su respaldo a Israel, con cooperación diplomática y militar, aunque Meloni reconoció que algunas operaciones israelíes “traspasaron el principio de proporcionalidad” generando víctimas inocentes, buscando así distanciarse parcialmente frente a críticas internacionales sin modificar su apoyo institucional.

Agencias Europa Press y ANSA.