Las galletitas Tita, lanzadas en los años 40, se convirtieron en un clásico argentino junto a su hermana melliza, la Rhodesia. Este dulce relleno de crema de limón y bañado en chocolate marcó la infancia de varias generaciones y sigue siendo uno de los íconos de la repostería popular.

Para quienes deseen replicarlas en casa, la receta es simple y requiere ingredientes básicos: 200 g de harina 0000, 100 g de manteca fría, 80 g de azúcar, 1 huevo, esencia de vainilla, polvo de hornear, 100 g de azúcar impalpable, jugo y ralladura de un limón y 200 g de chocolate cobertura semiamargo.

El procedimiento comienza con la preparación de la masa: se mezclan harina, polvo de hornear y azúcar, se incorpora la manteca fría y se desarma hasta obtener una textura arenada. Luego se añade el huevo y la vainilla, se une sin amasar demasiado y se enfría en la heladera 30 minutos. Posteriormente, se estira, se cortan cuadrados o rectángulos y se hornean a 180 °C durante 10 a 12 minutos.

El relleno se hace mezclando el azúcar impalpable con jugo y ralladura de limón hasta lograr una crema espesa. Se unta una galletita, se cubre con otra y se deja secar. Finalmente, se funde el chocolate y se bañan las galletitas, dejándolas escurrir sobre papel manteca hasta que la cobertura endurezca.

Así, las tradicionales Tita se pueden disfrutar en cualquier momento, manteniendo vivo un dulce símbolo de la cultura gastronómica argentina.