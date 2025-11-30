Lisandro Martínez volvió a jugar para Manchester United después de casi 10 meses de ausencia, en la victoria por 2-1 ante Crystal Palace como visitante. El defensor argentino ingresó al campo en el minuto 82, reemplazando a Luke Shaw, y fue recibido con una ovación por parte de los fanáticos presentes en las gradas.

El jugador había sufrido la ruptura de los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda en febrero de este año, justamente frente al mismo rival, durante un partido que terminó con derrota 2-0. Tras la lesión, fue operado con éxito y completó un largo proceso de recuperación antes de regresar a la acción.

Previo a este regreso, Martínez se había entrenado con la Selección Argentina bajo las órdenes de Lionel Scaloni, durante la preparación del amistoso frente a Angola en Luanda, en el que la Albiceleste se impuso 2-0. Su vuelta abre la posibilidad de integrarse a la lista de convocados para el Mundial de 2026.

En lo deportivo, Manchester United remontó el marcador ante un rival complicado, que venía de ganar la FA Cup frente a Manchester City y la Community Shield ante Liverpool. Crystal Palace abrió el marcador con un gol de Jean-Philippe Mateta a los 36 minutos, pero los tantos de Joshua Zirkzee y Mason Mount le dieron el triunfo 2-1 a los Red Devils, asegurando tres puntos vitales en la Premier League.