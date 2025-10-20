Han pasado casi cuatro años desde que Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli pusieron fin a su vínculo de pareja, en marzo de 2021. A pesar del tiempo transcurrido, el nombre del conductor sigue resonando en cada entrevista que se le realiza a la actriz, situación de la cual Valdés parece estar harta.

Esta semana, en la presentación de la obra El divorcio del año, dirigida por José María Muscari, la actriz decidió poner un freno a las constantes preguntas sobre su ex pareja. Inicialmente, Valdés se refirió al tema del divorcio, señalando que "es algo que se padece por más que uno tome la decisión" y que es un "dolor grande", ya que "es una apuesta personal" que no funcionó.

Cuando el cronista de Puro Show (El Trece) indagó sobre su relación con sus ex, Sebastián Ortega y Marcelo Tinelli, Guillermina respondió con calma: "Está todo bien con todos". No obstante, aclaró que "uno no reconstruye nada, uno tiene hijos y el vínculo se transforma. Es eso nada más".

Sin embargo, el clima se tensó cuando se le consultó específicamente sobre el reality familiar de Marcelo Tinelli, Los Tinelli. En ese momento, Valdés se mostró tajante y expresó lo que le "salió del alma": "Prefiero no opinar. Pasaron casi cuatro años desde que me separé... prefiero no hablar". Esta frase fue considerada "letal" y que "hundió a Marcelo Tinelli".

El comentario reafirma la intención de Valdés de marcar distancia, un concepto que ya había dejado claro meses atrás al hablar sobre la división de bienes con el conductor. En esa ocasión, Valdés desmintió que Tinelli le hubiera "dejado" un departamento. La actriz señaló: "Hay un error acá. El departamento lo compramos entre los dos, no es que me quedó nada". Valdés enfatizó que ella "puso sus ahorros y él puso la otra parte", insistiendo en que "No dividimos nada, no hubo nada de eso" en relación a la propiedad donde vive con su hijo Lorenzo.