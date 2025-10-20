La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio un paso clave para concluir una de sus obras más postergadas: la Escuela de Música, ubicada en el Complejo Universitario Islas Malvinas. La institución lanzó el llamado a Licitación Pública para completar la etapa 2 de la construcción, con un presupuesto oficial que asciende a $1.864.661.879,93.

La vicerrectora Analía Ponce explicó a DIARIO HUARPE que la decisión se tomó tras un extenso proceso de evaluación técnica y presupuestaria. “La obra se va a terminar con fondos propios de la universidad”, confirmó, y destacó el esfuerzo institucional para dar continuidad a un proyecto que simboliza la persistencia del ámbito académico frente a los desafíos de gestión.

Ponce señaló que el edificio permaneció cerrado durante largo tiempo, lo que generó un deterioro estructural. “La Secretaría de Obras ha hecho unas visitas para adecuar y ver en qué estado está la estructura. Como pasa en una casa: lo que no se usa, se deteriora”, explicó. También comentó que se detectaron daños por intervenciones externas y que actualmente están “en una etapa de evaluación” para definir las tareas prioritarias.

La licitación contempla la publicación a nivel nacional para garantizar la participación de empresas que cumplan con los requisitos técnicos exigidos. Según precisó la vicerrectora, “esperamos que antes de fin de año haya una empresa que retome la obra de la Escuela de Música”.

El proyecto, que forma parte del patrimonio educativo y cultural de la UNSJ, busca finalmente ofrecer un espacio moderno y adecuado para la formación artística y académica.