La ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, se refirió este lunes al violento ataque que sufrió un alumno de 13 años en pleno microcentro, en un hecho que conmocionó a la comunidad educativa. El menor, estudiante de una escuela técnica de la zona, fue golpeado por varios compañeros mientras jugaban en los jardines del Centro Cívico, un lugar que los jóvenes solían usar para almorzar y recrearse.

Según relató la madre del chico, la agresión comenzó cuando la pelota con la que jugaban quedó atrapada en un árbol, y terminó con el adolescente gravemente herido.

Consultada por la prensa, la ministra Fuentes expresó: “Es algo que nos duele mucho, tanto a los directivos como a los docentes y supervisores. Día a día nos encontramos con pequeños que pelean afuera de la escuela, con bullying, con distintas situaciones que debemos abordar puertas adentro, con gabinetes y profesores”.

La funcionaria sostuvo que desde el ministerio se está trabajando en acciones restaurativas y sancionatorias. “Cuando hay una situación así, va a haber una sanción, va a haber una consecuencia de los actos”, advirtió Fuentes, y agregó que el objetivo es “trabajar con las familias, con cada uno de los actores y principalmente hacerlo en conjunto para sacar a nuestros estudiantes adelante”.

Finalmente, la ministra subrayó que la prevención del bullying requiere un compromiso colectivo: “Esto es algo muy doloroso para todos nosotros, pero tenemos que combatirlo entre todos”.

La ministra de Educación Silvia Fuentes.

El Club Universitario repudió el ataque

El Club Universitario de Rugby de San Juan manifestó su absoluto repudio al violento ataque que sufrió el menor de 13 años, quien forma parte de sus categorías formativas. A través de un comunicado publicado en redes sociales, la institución expresó su firme rechazo a toda forma de violencia y bullying, y reafirmó su compromiso con la educación integral de sus deportistas.

“El Club Universitario expresa su absoluto repudio ante los hechos de público conocimiento y manifiesta su firme rechazo a toda forma de violencia y bullying”, señaló la entidad en su mensaje. Además, remarcó que, como institución deportiva, busca trascender el ámbito del juego para promover valores humanos que se reflejen en la vida en sociedad.