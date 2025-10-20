Este lunes al mediodía, Gabriel Jesús Orostizaga (26), quien se había entregado el pasado viernes tras permanecer tres días prófugo, compareció ante la jueza de Garantías, Mabel Moya, para la audiencia de formalización. Orostizaga es el octavo involucrado en la causa que investiga la muerte de Emir Barboza, ocurrida el pasado lunes 13 de octubre en el Barrio Valle Grande, Rawson.

La parte acusadora estuvo a cargo del Fiscal Sebastián Gómez, de la UFI Delitos Especiales. La Fiscalía mantuvo la misma línea de imputación que ya había sido establecida para los otros seis detenidos mayores de edad en la causa.

El pedido de la Fiscalía se centró en la imputación de “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego”. Esta es la calificación legal que el Ministerio Público Fiscal ha aplicado a la totalidad de los sospechosos en el caso.

Respecto a las medidas de coerción y los tiempos procesales, la Fiscalía realizó dos pedidos cruciales ante la jueza:

La solicitud de seis meses de prisión preventiva para Orostizaga, manteniéndolo en el Penal de Chimbas, tal como se resolvió para los otros seis imputados mayores detenidos. El tiempo requerido para llevar a cabo la investigación penal preparatoria (IPP).

Cabe destacar que, en el caso de los seis detenidos anteriores, los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez habían realizado un pedido "excepcional" de dos años de plazo de Investigación Penal Preparatoria. No obstante, la jueza Moya descartó ese pedido y resolvió establecer un plazo de investigación de un año para la causa.

La formalización de Orostizaga tuvo lugar luego de que el sospechoso se presentara el pasado viernes en la sede de la UFI Delitos Especiales, acompañado de su abogada, Filomena Noriega. La defensa, por su parte, argumentó que su defendido "no estuvo en la balacera" y que "entró en pánico cuando comenzaron los disparos".

Finalmente, la jueza de Garantías, Mabel Moya, es la encargada de resolver si el pedido de la Fiscalía es aceptado en su totalidad, garantizando la prisión preventiva de Orostizaga mientras avanza el proceso por el crimen de Emir Barboza.