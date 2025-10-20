Este lunes al mediodía, Gabriel Jesús Orostizaga se presentó ante la jueza de Garantías, Mabel Moya, para prestar declaración en el marco de la causa que investiga el crimen de Emir Barboza. El joven, de 26 años, había permanecido tres días prófugo y se entregó voluntariamente el pasado viernes, acompañado de su defensa.

La audiencia, solicitada por el Ministerio Público Fiscal, tuvo como objetivo la formalización de la imputación en su contra. Al igual que los otros siete sospechosos ya procesados, Orostizaga enfrenta cargos por “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego”, una calificación que, de ser confirmada, podría derivar en una pena de prisión perpetua.

Durante su declaración, Orostizaga intentó despegarse del hecho y ofreció un testimonio cargado de justificaciones personales. “Empezaron las noches del paro y mi señora se fue a lo de mi suegro. Yo seguí con mi rutina normal”, aseguró ante la jueza. Explicó que sus jornadas laborales eran extensas y que no mantenía conflictos con nadie. “Trabajo hasta tarde, tengo mi empresa y llego a mi casa cerca de las ocho de la noche. Me ocupo de mi familia y, gracias a Dios, no tengo problemas con nadie”, afirmó.

El imputado insistió en que no tuvo participación en los hechos que culminaron con la muerte de Barboza y que no comprendía por qué se lo vinculaba con el crimen. “No sé cuál es el problema ni por qué se me menciona. En ese momento no opinaba de nada, ni me metía en situaciones ajenas”, declaró con tono contenido, visiblemente nervioso.

La jueza Moya escuchó el testimonio sin interrupciones, mientras la fiscalía, representada por el equipo de investigadores del Ministerio Público, mantuvo su postura de que existen elementos suficientes para sostener la imputación. Según las fuentes judiciales, las pruebas recabadas incluyen declaraciones de testigos, registros telefónicos y pericias balísticas que apuntarían a la participación del grupo de jóvenes al que Orostizaga pertenecería.

Tras la audiencia, la magistrada resolvió mantener la imputación en los términos solicitados por la fiscalía y dispuso medidas de coerción mientras continúa la investigación. El caso, que conmocionó a los vecinos del Barrio Valle Grande, sigue sumando declaraciones y pruebas en torno a la violenta secuencia que terminó con la vida de Emir Barboza el pasado 13 de octubre.