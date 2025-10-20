Después de poco más de un mes de incertidumbre, Catherine Fulop confirmó que tendrá que pasar por el quirófano para recuperarse de las lesiones sufridas a mediados de septiembre. El accidente ocurrió durante su participación especial como invitada en un show de Erreway.

En diálogo exclusivo con Teleshow, la actriz venezolana dio detalles sobre la gravedad de su estado. "Me tengo que operar porque se ve que cuando me caí se me cortó un tendón y los ligamentos", relató Fulop. Además, la actriz tiene "un golpe fuerte en el hueso".

Fulop recordó que, en el momento del accidente, intentó minimizar el dolor y la lesión, tomando un desinflamatorio y aplicándose hielo, antes de partir a un viaje internacional. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cuadro empeoró: "Después fue que me empezó a doler, empecé a no poder mover el brazo".

La cirugía ya está programada, pero la actriz debe esperar que la zona se desinflame. Los primeros detalles de la intervención habían sido compartidos por Pía Shaw en A la Barbarossa (Telefe), quien informó que Fulop, debido a su "umbral de dolor muy elevado", había retrasado el chequeo. Shaw sumó el dato de que la intervención será una cirugía de hombro y que se llevará a cabo el 27 de noviembre. Fulop confirmó que la operación está programada para "a fines de noviembre".

Actualmente, la intérprete se encuentra en Miami cumpliendo con un compromiso previo, una entrevista con Dante Gebel, pero recordó que su lesión se agravó significativamente durante un intenso viaje a Japón.

La actriz detalló que las molestias aumentaron considerablemente debido a las incomodidades del viaje y la necesidad de manipular el equipaje: "Todo se me empeoró con las valijas y nosotros agarramos trenes, subtes, autobuses rodando con valijas y tener que subir las valijas en la cama para arreglarlas. Ir a Japón fue intenso".

El incidente que desencadenó esta urgencia quirúrgica ocurrió en septiembre, en un Movistar Arena colmado de fans de Erreway. La actriz compartía el escenario con Camila Bordonaba, quien interpretó a su hija en la ficción.

Mientras Fulop avanzaba, en medio del acting y bromeando con la aparición de su hija, uno de sus tacones quedó trabado en un escalón, lo que la hizo perder el equilibrio y caer al vacío. En su caída, la actriz arrastró un televisor cercano al borde del escenario.

Tras el fuerte golpe, el susto en la platea fue inevitable. No obstante, Fulop demostró su profesionalismo y, desde el suelo y con el micrófono aún encendido, anunció para tranquilizar a la audiencia: “¡Por suerte estoy viva!”. Camila Bordonaba gritó "¡La pu... madre!" ante la preocupación, pero la artista se reincorporó sin asistencia médica inmediata.