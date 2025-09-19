Premier League: hora y cómo ver Arsenal vs. Manchester City

El Emirates Stadium será el epicentro del fútbol mundial este domingo 21 de septiembre, cuando el Arsenal reciba al Manchester City por la quinta fecha de la Premier League. El choque es considerado un duelo clave entre dos serios aspirantes al título. El equipo de Mikel Arteta sabe que sumar los tres puntos no solo le permitiría distanciarse de los Citizens, sino también presionar al líder, Liverpool. Por su parte, los dirigidos por Pep Guardiola ven en este encuentro una "oportunidad de oro" para acortar la brecha con el puntero.

Ambos equipos llegan con la moral alta tras una semana exitosa en competiciones europeas y locales. El Arsenal debutó en la Champions League con una victoria como visitante frente al Athletic Club, y en la Premier League viene de golear 3-0 al Nottingham Forest. El Manchester City no se queda atrás: a mitad de semana superó 2-0 al Napoli en la Champions, y en la jornada anterior de liga aplastó 3-0 a su clásico rival, el Manchester United, demostrando el gran momento de su plantilla.

Figuras estelares en el campo

El partido pondrá frente a frente a dos planteles plagados de estrellas. El Arsenal cuenta con una defensa renovada, incluyendo a figuras como Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Cristian Mosquera y su reciente incorporación, Piero Hincapié. En el mediocampo, la calidad la aportan Declan Rice, Eberechi Eze y Martin Odegaard, con el delantero Víctor Gyökeres como su principal referencia ofensiva.

El Manchester City no se queda atrás, con su flamante refuerzo en el arco, Gianluigi Donnarumma, y la solidez de Rúben Dias en la defensa. El mediocampo está comandado por Rodri, Bernardo Silva y Phil Foden, mientras que el poder de fuego recae en el imparable Erling Haaland. El partido promete un espectáculo de alto voltaje gracias a la calidad individual de ambos conjuntos.

El último antecedente y la transmisión

El antecedente más reciente entre ambos equipos es una goleada memorable para los Gunners. El 2 de febrero de 2025, Arsenal aplastó 5-1 al Manchester City en el Emirates Stadium. Este resultado histórico añade un condimento extra al encuentro de este fin de semana, con los Citizens buscando revancha y los Gunners esperando repetir la hazaña. El compromiso se jugará el domingo 21 de septiembre y se podrá seguir en vivo a través de Disney+ para toda Sudamérica. El kick-off está programado para las 12:30 horas (Argentina, Uruguay, Chile) y las 10:30 horas (Colombia, Ecuador, Perú).