Preocupación por una persona que se tiró del puente en la Circunvalación, Trinidad:

Esta mañana se desarrolló una intervención de emergencia en la Avenida de Circunvalación, a la altura del puente de calle General Acha en Trinidad, tras reportarse que una persona se había arrojado desde la estructura.

Según información preliminar, personal policial que se dirigía al lugar para atender una situación previa –un individuo en estado de vulnerabilidad bajo el puente– se encontró con que la persona se había lanzado antes de su llegada. Un efectivo policial motorizado que llegó al sitio sufrió una lesión en el codo durante la respuesta inicial. La persona involucrada en el incidente principal seguía con vida al momento de la asistencia.

De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia. Se solicitó una ambulancia al lugar para brindar la atención médica necesaria y trasladar a los afectados.

Recursos de apoyo disponibles

Este suceso recuerda la importancia de los recursos de apoyo emocional y psicológico con los que cuenta la comunidad. Para situaciones de crisis, angustia emocional o ideación suicida, la provincia de San Juan dispone de servicios gratuitos y confidenciales:

