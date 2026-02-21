Los depósitos en dólares en efectivo tienen un umbral a partir del cual las entidades financieras pueden solicitar documentación que respalde el origen de los fondos. La referencia fue establecida por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que dispuso que los bancos no deben exigir justificación adicional cuando el monto no supere el equivalente a 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Con el salario mínimo vigente en $346.000, el límite se ubica en torno a $13.840.000. Convertido al tipo de cambio oficial, representa aproximadamente entre US$9.000 y US$10.000, según la cotización del día. Por debajo de ese umbral, la entidad puede aceptar el depósito con la identificación habitual del cliente, sin requerimientos extraordinarios.

Si el monto excede ese equivalente, la operación deja de ser automática y puede quedar sujeta a verificación. En esos casos, el banco está habilitado a solicitar documentación que justifique el origen del dinero, clasificar la operación como inusual, activar controles internos de prevención de lavado e incluso reportar el movimiento si corresponde dentro del esquema regulatorio vigente.

Entre la documentación que pueden requerir las entidades figuran recibos de sueldo o constancias de ingresos, declaraciones juradas impositivas, escrituras de venta de bienes, contratos o comprobantes de operaciones. La exigencia concreta dependerá del perfil del cliente, su historial bancario y la frecuencia de sus movimientos.

Otro punto clave es que los sistemas de control no siempre analizan una sola operación aislada. También pueden considerar el monto individual del depósito, la suma acumulada en un período determinado, la regularidad de los movimientos y su coherencia con los ingresos declarados. Es decir, varios depósitos menores que en conjunto superen el umbral podrían generar una revisión.

La medida forma parte de un esquema de mayor monitoreo financiero impulsado por ARCA junto con el Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera (UIF). El objetivo oficial es facilitar el ingreso de dólares al sistema formal, manteniendo al mismo tiempo trazabilidad sobre operaciones relevantes.

Superar el límite no implica una sanción automática ni la prohibición de depositar. Sin embargo, especialistas recomiendan contar con respaldo documental si se prevé realizar depósitos elevados, para evitar demoras, observaciones o bloqueos preventivos.