Desde marzo regirá una actualización en los límites de extracción de efectivo en cajeros automáticos en la Argentina. Las principales entidades bancarias ya definieron los nuevos montos máximos diarios que podrán retirar sus clientes, una medida que impacta tanto en usuarios particulares como en comercios que todavía dependen del efectivo para operar.

Cada banco establece su propio tope según el tipo de cuenta y el perfil del cliente. En muchos casos, los límites pueden ampliarse a través de home banking o la aplicación oficial, mientras que suelen reducirse cuando el retiro se realiza en cajeros de otra entidad o de una red distinta.

Entre los principales bancos, los nuevos montos serán los siguientes: el Banco de la Nación Argentina fijará un tope base de $150.000 diarios, ampliable hasta $500.000 por home banking; el Banco de la Provincia de Buenos Aires permitirá hasta $400.000 por día, con posibilidad de extensión desde la app; el Banco Ciudad habilitará $800.000, ampliables a $1.200.000; el Banco Galicia tendrá un límite de $400.000 diarios y hasta $2,4 millones en cajeros propios; ICBC permitirá $550.000 por jornada; BBVA alcanzará hasta $2,1 millones según el perfil; el Banco Macro fijará $400.000; y el Banco Santander habilitará hasta $1.000.000 diarios dependiendo de la categoría del usuario.

En general, estos montos aplican para extracciones en cajeros propios o de la misma red (Link o Banelco). Si la operación se realiza en terminales de otra entidad, los límites pueden ser menores y las comisiones más elevadas.

La actualización se produce en un contexto donde, pese al avance de las billeteras virtuales, el cajero automático continúa siendo un canal clave. Plataformas como Ualá, Naranja X y Brubank permiten retirar efectivo, aunque con topes diarios generalmente inferiores a los de la banca tradicional cuando se utilizan cajeros de otras entidades.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional reforzó los controles sobre operaciones financieras en el marco del denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció montos a partir de los cuales determinadas operaciones deben ser reportadas. Si un cliente supera el límite habilitado o realiza movimientos inusuales, el banco puede requerir documentación que justifique el origen de los fondos.

Aunque más del 96% de los mayores de 18 años utiliza billeteras virtuales para pagos y transferencias, el efectivo mantiene un rol central en la economía cotidiana. Los cajeros automáticos siguen ofreciendo disponibilidad las 24 horas, incluso en feriados o paros bancarios, y acceso inmediato a billetes físicos.

Con la suba de los límites diarios, las entidades buscan adecuar los montos a la dinámica económica actual y brindar mayor flexibilidad en un sistema que, aun en plena transición digital, continúa combinando efectivo y medios electrónicos.