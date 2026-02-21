El Banco Santander anunció una alianza estratégica con YPF para ofrecer servicios bancarios dentro de las cuentas virtuales de la APP YPF, la billetera digital de la petrolera. El acuerdo permitirá que los saldos depositados en la aplicación puedan remunerarse automáticamente a través de Fondos Comunes de Inversión administrados por la entidad financiera.

La integración convierte a Santander en administrador de las cuentas virtuales (CVU) de YPF Digital, desde donde los usuarios pueden gestionar su dinero, realizar transferencias y efectuar pagos tanto dentro como fuera del ecosistema de la compañía. Según datos oficiales, la aplicación supera los 7 millones de descargas, cuenta con 3 millones de usuarios activos y más de 2,6 millones de cuentas virtuales en funcionamiento.

Actualmente, el dinero en cuenta propia representa más del 35% de los pagos realizados con APP YPF. Además, 4 de cada 10 transacciones en la red de la petrolera ya son digitales, con un promedio de 400 operaciones por minuto en sus más de 1.650 puntos de venta, que incluyen estaciones de servicio, Tiendas Full y Boxes, además del pago de más de 6.000 servicios.

Desde Santander indicaron que la iniciativa forma parte de su estrategia de integrarse como socio financiero y tecnológico en los principales ecosistemas digitales del país. En tanto, desde YPF destacaron que la incorporación de herramientas financieras consolida la evolución de su aplicación hacia una plataforma integral que combina pagos, servicios y soluciones para la movilidad.

El acuerdo se enmarca en el modelo de finanzas embebidas, que consiste en integrar productos financieros dentro de plataformas no bancarias, sin que el usuario deba salir de la aplicación que utiliza habitualmente. En este esquema, el banco aporta su infraestructura regulatoria y de seguridad, mientras que YPF ofrece una base masiva de usuarios y presencia federal.

La relación entre ambas compañías también se extiende al financiamiento de proyectos energéticos estratégicos como Vaca Muerta Oil Sur y Argentina LNG, iniciativas orientadas a ampliar la capacidad exportadora de energía del país.