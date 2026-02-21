Independiente Rivadavia recibirá este sábado 21 de febrero desde las 17:00 a Club Atlético Independiente por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Estadio Juan Bautista Gargantini y puede marcar el rumbo de ambos en la lucha por la clasificación en sus respectivas zonas.

El equipo mendocino intentará recuperarse tras su último tropiezo y sostenerse en los puestos de arriba. La Lepra, que marcha segunda en su zona, necesita un triunfo para consolidarse entre los protagonistas del torneo. Del otro lado, el Rojo llega entonado por sus recientes victorias y con la intención de seguir sumando fuera de casa para escalar en la tabla interzonal.

El partido será transmitido en vivo por ESPN Premium y también podrá seguirse a través de Flow, DirecTV Go y Telecentro Play para quienes tengan contratado el Pack Fútbol. El árbitro será Yael Falcón Pérez, mientras que Pablo Echavarría estará a cargo del VAR.

En cuanto a las formaciones, Independiente Rivadavia repetiría la base que mostró solidez en el arranque del campeonato. El equipo dirigido por Alfredo Berti formaría con Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Sheyko Studer y Leonard Costa; Alejo Osella, José Florentín, Tomás Bottari y Juan Manuel Elordi; Matías Fernández y Sebastián Villa; Fabrizio Sartori.

Por su parte, el conjunto conducido por Gustavo Quinteros presentaría un 4-2-3-1 con Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz y Facundo Zabala; Iván Marcone y Lautaro Millán; Walter Mazzantti, Ignacio Malcorra y Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

El cruce promete intensidad desde el inicio. Rivadavia necesita volver al triunfo ante su gente, mientras que Independiente buscará imponer su jerarquía para mantenerse en la senda positiva y reforzar su candidatura en el certamen.