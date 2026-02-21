Un total de 110 colombianos deportados desde Estados Unidos, entre ellos seis menores de edad, regresaron este viernes a Bogotá a bordo de un vuelo humanitario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC). El arribo fue confirmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que coordinó la recepción oficial.

La canciller Yolanda Villavicencio encabezó el operativo en el aeropuerto y transmitió un mensaje de bienvenida en nombre del Gobierno. “Queremos que sepan que todas y todos son bienvenidos”, expresó, y subrayó que el presidente Gustavo Petro ha reiterado la importancia de que quienes atraviesan situaciones complejas en el exterior puedan regresar al país “sin miedo ni calamidades”.

Según detalló la funcionaria, Colombia mantiene coordinación con las autoridades estadounidenses para sostener un esquema de retornos voluntarios bajo condiciones de respeto y dignidad. En ese marco, insistió en que el regreso no debe interpretarse como un fracaso, sino como una oportunidad para recomenzar con respaldo institucional.

Para este operativo se activó un dispositivo interinstitucional de asistencia que contempla apoyo humanitario inmediato, acompañamiento psicosocial, orientación laboral y gestión de trámites migratorios. El protocolo fue dispuesto por el Ejecutivo el año pasado con el objetivo de atender de manera integral a todos los connacionales expulsados.

De acuerdo con cifras oficiales, desde enero de 2025 alrededor de 6.000 ciudadanos colombianos deportados desde Estados Unidos han retornado al país bajo este mecanismo. Las autoridades señalaron que continuarán fortaleciendo la red de asistencia para facilitar la reintegración social y económica de quienes regresan.