El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires modificó el régimen de asistencia en las escuelas secundarias y redujo la cantidad de faltas permitidas por año. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación porteño, busca revertir el ausentismo crónico que alcanza al 19,6% en el nivel medio y fortalecer la continuidad pedagógica.

El nuevo esquema fija un tope anual de 20 inasistencias (antes eran 25) y establece un límite de hasta 5 faltas por bimestre. La normativa rige tanto para escuelas públicas como privadas y apunta a evitar la acumulación de ausencias en un mismo período del ciclo lectivo.

Publicidad

La decisión se enmarca en el plan “Buenos Aires Aprende” y responde a datos oficiales que indican que, en promedio, los estudiantes faltan el equivalente a dos meses de clases por año. Desde el Ejecutivo porteño remarcaron que la presencialidad es obligatoria y que las inasistencias tendrán consecuencias académicas.

Si el alumno supera las 20 faltas anuales, perderá la condición de regular y deberá recuperar contenidos de manera obligatoria. Las instancias de recuperación se desarrollarán durante el receso de invierno o en el período de diciembre a febrero. Además, se eliminan excepciones que antes podían aplicarse por criterio institucional, como vacaciones familiares fuera del calendario oficial o la acumulación de llegadas tarde.

Publicidad

Para reforzar el control, la Ciudad implementó un Sistema de Alerta Temprana para el Abandono Escolar que se activará desde la segunda falta injustificada. El esquema prevé comunicación automática con las familias, acompañamiento personalizado y notificaciones a través de BOTI, el canal oficial de WhatsApp del Gobierno porteño, además del monitoreo digital mediante tableros en la plataforma Aprende BA.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, señaló que la asistencia regular es una condición necesaria para sostener las trayectorias escolares. En paralelo, el nuevo régimen también refuerza la Huella Digital Docente para monitorear la presencia del personal educativo y consolidar una política de responsabilidad compartida dentro de las instituciones.

Publicidad

Con estos cambios, la Ciudad busca mejorar la continuidad pedagógica de aproximadamente 200 mil estudiantes secundarios y reducir el ausentismo sostenido que afecta el desempeño académico.