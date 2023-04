Estos cinco consejos harán que tu casa se sienta más cálida y ahorres energía, algo importante a la hora de cuidar el bolsillo.

Larga vida a los artefactos de calor

Sin ellos no podríamos mantener el confort térmico en el hogar. Para esto es necesario hacer el mantenimiento anual de los mismos, sobre todo los que consumen gas. El calefón o termotanque es fundamental para el invierno y se trata del que necesita mantenimiento con mayor frecuencia debido a las características del agua sanjuanina, que contiene alto porcentaje de minerales.

Por otra parte, las estufas a gas suelen acumular mucho polvo, lo que puede afectar la forma en la que trabajan. Si el sistema que se utiliza es eléctrico, como placas de calor o aire acondicionado frío/calor, también es recomendable realizar un control antes de entrar en el frío más crudo.

Atacar al chiflete

Está demostrado que un aislamiento insuficiente provoca la pérdida de entre el 25 y el 30% de la calefacción, por eso no hay mejor defensa que un buen ataque. Es el momento de controlar todas esas entradas de aire indeseadas. Colocar burletes en puertas y ventanas nos hará reducir el costo de la factura de luz, además de evitar el sufrimiento de esa brisa fresca tan molesta en invierno.

Abrigar las ventanas

Los paños vidriados son el sitio por donde más calor pierde nuestra casa. Por esta razón es vital poner celosías, persianas o cortinas pesadas para lograr contener la temperatura.

El objetivo es aprovechar los rayos de sol que entran por la ventana para que calienten nuestro espacio de manera más ecológica, y cerrar por la noche para que el calor acumulado no se escape. Si tus ventanas no tienen celosías o la cortina es muy liviana, una solución es colocar doble cortina, puede ser blackout o algún género con peso, como chenille, pana, etc.

Colores cálidos

Sabemos que los colores nos transforman el ánimo y logran cambiar nuestras percepciones. En invierno nos queremos sentir abrigados y cómodos, por eso recomiendo usar paleta de colores tierra, beiges y terracotas que son furor este invierno 2021. Estos tonos aportarán color y calor.

Texturas y textiles

Si pensamos en confort de invierno lo primero que nos viene en mente es un sillón o una cama con una gran manta arriba. Un tip es colocar canastos cerca para así guardarlas y tenerlas siempre a mano. Es importante elegir tejidos suaves y gratos al tacto como el algodón, la lana y las mantas polares suaves.

Las alfombras también logran dar más calor a nuestra casa, abrigan el piso logrando una capa más de aislamiento en el sector donde se la coloca. Un excelente lugar para colocarlas es el living, donde podemos relajarnos y quitarnos los zapatos; o también al lado de la cama para no dar el primer paso en frío.